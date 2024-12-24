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12強奪冠助攻！停辦3年復賽　高雄中區扶輪盃青少棒賽燃戰火

▲大會會長，高雄中區扶輪社社長柯仁得主持開幕典禮。（圖／地方中心翻攝）

▲五福國中球員代表所有參賽選手宣誓。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

因疫情中斷5年的高雄中區扶輪盃青少棒邀請賽，今年恢復舉辦，全台16支國中勁旅將同場競技，賽事將自12月22日至25日為期4 天，於高雄立德棒球場及陽明棒球場兩地開打，竭誠歡迎各界人士社會大眾一起到球場為選手們鼓勵，獻出您熱情的掌聲與歡呼。

開幕典禮12月22日下午4 點半在立德棒球場舉行，由大會會長，高雄中區扶輪社社長柯仁得主持，國際扶輪3510地區年度總監林昌煥、立法委員柯志恩、許智傑、高雄市政府運動發展局局長侯尊堯、教育局主任秘書歐素雯等貴賓到場，16支參賽隊伍進行宣誓儀式，四天的比賽將以球會友，爭取最好成績。

16隊共分成4組進行單循環預賽，每組取前兩名進入單淘汰複賽及決賽，冠軍可獨得獎金三萬元及獎盃一座，其中忠孝、五福、橋頭、大仁、前金、七賢、美濃等七支地主隊將力拼將冠軍留在高雄。

▲大會會長，高雄中區扶輪社社長柯仁得主持開幕典禮。（圖／地方中心翻攝）

▲大會會長，高雄中區扶輪社社長柯仁得主持開幕典禮。（圖／地方中心翻攝）

高雄中區扶輪社成立於1984年，社員來自各界菁英，1990年代即開始邀請日本姊妹社舉辦棒球友誼賽，1998年在社長蔣順田任內，正式創辦第一屆高雄中區扶輪盃台日青少年棒球錦標賽，自此成為社內每年最重要的活動，直到2020年新冠疫情爆發才被迫中斷，不得不停留在第23屆。

今年國際扶輪3510地區年度總監，由高雄中區扶輪社出身的林昌煥榮任，現任高雄中區扶輪社社長柯仁得與社友決定今年度復辦第24屆高雄中區扶輪盃賽事，並擴大規模邀請全國青少棒16支強隊參加，讓棒球薪火繼續傳承下去，為台灣棒球盡一份心力。

對於今年中華隊在世界12強的英勇表現，高雄中區扶輪社除與有榮焉，也深感欣慰與驕傲，細數這次國家隊的球員如隊長陳傑憲、黃子鵬、張政禹、李凱威及教練林岳平等，以及多位仍在職棒賽場上拼戰的選手，國中階段都曾奔馳於高雄中區扶輪盃的賽場上，稚嫩的臉龐、青澀的球技，展現不服輸的心，揮灑青春的汗水，鼓舞中區扶輪社全體社友堅持主辦此賽事的使命。

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