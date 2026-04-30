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嘉義縣新警用車輛授車校閱 　執勤效率與安全雙提升

▲▼ 嘉縣警力再升級！翁章梁主持警警用車輛校閱 強化治安量能 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉縣警力再升級！翁章梁主持警警用車輛校閱 強化治安量能 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為強化嘉義縣治安量能，提升員警執勤效率與安全，嘉義縣警察局於今（30）日舉行全新警用車輛授車暨校閱儀式。嘉義縣長翁章梁親臨主持，現場校閱包含巡邏車18輛、偵防車2輛、地磅車1輛及巡邏機車80輛，展現縣府打造「安心、安定、安全」家園的堅定決心。

▲▼ 嘉縣警力再升級！翁章梁主持警警用車輛校閱 強化治安量能 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣幅員遼闊，山區地形崎嶇且沿海受海風侵蝕，導致警用車輛耗損嚴重。為確保一線同仁安全，縣府於115年度編列2,562萬8,000元預算，汰換已屆使用年限的老舊車輛。翁章梁強調，良好的治安是地方發展的基石，能吸引觀光與人口進駐；隨著嘉義轉型發展，警察作為社會安定的支柱，必須擁有完善的執法工具。

▲▼ 嘉縣警力再升級！翁章梁主持警警用車輛校閱 強化治安量能 。（圖／記者翁伊森攝）

警察局長古瑞麟指出，儘管財政受限，縣府仍採逐年更新方式有效降低老舊車輛比例。他期許員警秉持「保養重於維修、維修重於購置」觀念，延長裝備壽命，確保隨時維持最佳執勤狀態，以發揮最強機動性。

▲▼ 嘉縣警力再升級！翁章梁主持警警用車輛校閱 強化治安量能 。（圖／記者翁伊森攝）

除硬體升級外，縣府亦積極提升警察待遇。自今年3月起，行政院核定施行「刑事加成」及「勤務繁重加成」調升案：

刑事加成： 調升至八成，月增約1,940元。

勤務加成： 依繁重程度分三級，最高調升四成，增幅達2,716元至3,880元。

古瑞麟感謝縣府與議會的支持，強調待遇合理化大幅提振基層士氣。嘉義縣警察局未來將持續秉持「治安平順、交通順暢、民眾安心」三大原則，全力守護縣民安全。

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