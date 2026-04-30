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強震情境上線！大內區避難收容演練實戰　強化災時安置能力

▲大內區公所辦理避難收容處所開設演練，模擬強震災情提升應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲大內區公所辦理避難收容處所開設演練，模擬強震災情提升應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化面對大規模災害時的應變與安置能力，台南市大內區公所29日辦理避難收容處所開設演練，透過情境模擬結合實地操作，全面檢視收容開設流程、空間配置與人員分工機制，強化地方整體防救災整備量能。

本次演練由區長陳俊達擔任指揮官，市府災害防救辦公室派員擔任主推官，並邀集相關局處代表共同參與，提供專業建議。演練情境設定為六甲－木屐寮斷層發生強震，導致轄內建物受損、人員傷亡及交通中斷，並伴隨水電與通訊等維生系統失效，迫使居民需緊急疏散與集中安置。

▲大內區公所辦理避難收容處所開設演練，模擬強震災情提升應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

演練過程於區內指定場地實地開設避難收容處所，從場地安全檢核、動線規劃到分區安置逐一操作，同時模擬民眾報到登記、身分確認、傷病初步處置，以及針對長者、身心障礙者等弱勢族群的照護機制，力求貼近實際災時狀況。

此外，現場也同步進行糧食、飲用水與基本生活物資發放流程演練，確保收容期間民眾生活需求能穩定供應。值得一提的是，本次演練導入「防災協作中心」機制，整合志工及民間團體人力支援收容處所運作與行政事務，提升人力調度彈性與資源整合效率。

▲大內區公所辦理避難收容處所開設演練，模擬強震災情提升應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，面對地震等突發災害，地方政府必須具備即時應變與妥善安置能力，透過持續演練，不僅能強化跨單位協調合作，也能提升社區自主防災意識，讓防災體系更扎實。

▲大內區公所辦理避難收容處所開設演練，模擬強震災情提升應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，本次演練透過情境推演與實地操作雙軌進行，有效檢視收容處所開設與資源調度機制，再加上防災協作中心的導入，進一步強化公私協力運作模式，全面提升防救災應變效能。

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