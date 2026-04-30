愛在五月提前綻放　關山國小攜手救國團慶祝母親節

▲台東關山國小母親節活動笑聲與感動滿場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

母親節前夕，救國團關山鎮團委會攜手關山國小舉辦慶祝活動，透過多項親子互動關卡，拉近家庭情感距離。現場播放學生事先錄製的感謝影片，「媽媽們」在大螢幕前感動不已，氣氛溫馨動人。

活動當天吸引不少家長盛裝出席，除母親外，也有在家庭中扮演照顧角色的男性一同參與，共度專屬節日。關山鎮救國團會長何秀玉表示，此次特別結合學校提前慶祝母親節，希望孩子們能學會表達感謝，將愛具體說出口。她也感謝地方民意代表與各界支持，讓活動順利舉辦。

▲台東關山國小母親節活動笑聲與感動滿場。（圖／記者楊晨東翻攝）

現場安排多項互動體驗，包括奉茶儀式、幫媽媽去角質、塗抹護手霜等橋段，孩子們親手服務家人，傳遞心意；最後的「抱抱時間」與「愛的悄悄話」，更讓不少家長感動落淚，直呼孩子真的長大了。

活動中，關山鎮衛生所也進行安全宣導，由護理師向家長說明兒童日常安全重點，包含夏季戲水防溺口訣「叫叫伸拋划」、燒燙傷處理「沖脫泡蓋送」，以及汽車安全座椅「後安固指」等觀念。透過生活化說明與經驗分享，提醒家長在日常細節中守護孩子安全。

關山國小校長黃琇琳與家長會長呂文龍表示，感謝救國團與各協辦單位的支持，讓孩子們在活動中學習感恩與表達愛意。整場活動在笑聲與感動中圓滿落幕，也為即將到來的母親節提前注入滿滿溫度。