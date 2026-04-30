「好朋友來瞧橋」逾10萬人次擠爆淡水...淡江大橋健行寫歷史

▲「好朋友來瞧橋－新北市淡江大橋健行活動」吸引逾10萬人次湧入淡水，健行人龍綿延數公里寫下歷史新頁。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／新北報導

富邦悍將啦啦隊活力應援，瞬間引爆現場氣氛，為「好朋友來瞧橋－新北市淡江大橋健行活動」揭開精彩序幕。淡水漁人碼頭全天湧入超過10萬人次，就是為了搶先朝聖這座全台矚目的新地標。

▲「好朋友來瞧橋－新北市淡江大橋健行活動」吸引逾10萬人次湧入淡水。（圖／記者鄭遠龍攝）

「3、2、1，Go！」隨著鳴槍聲響起，民眾浩浩蕩蕩踏上橋面，用雙腳寫下歷史新頁。放眼望去，人龍綿延數公里，場面相當壯觀。新北市長侯友宜也親自加入健走行列，沿途被熱情市民團團包圍，不時停下腳步與民合影。

健行路線全長約2.5公里，在折返點可360度飽覽淡水河口與八里海岸線美景。許多家庭扶老攜幼一同參與，紛紛拿起手機與相機，用鏡頭捕捉這難得一見的橋上風光，留下珍貴回憶。

▲▼侯友宜為活動鳴槍後也加入健走行列，沿途民眾簇擁。（圖／記者鄭遠龍攝）

侯友宜表示，淡江大橋主橋塔高達211公尺，是目前全世界跨距最長的「單塔不對稱斜張橋」。其設計別具巧思，橋體造型宛如雙手合十祈福，象徵為新北、為台灣祝禱，背後還有觀音山作為守護意象。他特別強調，這座橋不僅保留淡水夕照等自然景觀，也融合在地歷史文化之美，串聯淡水與八里，具有重要象徵意義。

▲▼淡江大橋健行人龍綿延數公里。（圖／記者鄭遠龍攝）

由國際知名建築師札哈·哈蒂（Zaha Hadid）操刀設計的淡江大橋，不僅有高顏值，更具備關鍵交通功能，預計5月12日正式通車後，將成為新北淡水與八里的重要動脈，大幅提升便利性。

▲淡江大橋是目前全世界最長的單塔不對稱斜張橋。（圖／新北市政府提供）

侯友宜進一步指出，未來「淡水-八里」兩端可減少約20分鐘車程，並可銜接八里輕軌、淡海輕軌第二期及淡北道路；此外，八里端的105市道也將在今年動工，整體交通路網逐步完善，不僅能帶動地方經濟、產業與觀光休閒，更是新北市、甚至台灣國際地標的榮耀。

▲人氣樂團接力開唱，搭配美食、美景，打造最Chill戶外派對。（圖／記者鄭遠龍攝）

除了橋上健行，主會場也邀請人氣樂團「甜約翰 Sweet John」及金曲入圍樂團「芒果醬 Mango Jump」接力開唱，並規劃特色市集與胖卡，讓民眾大快朵頤，用音樂、美食搭配美景，打造最Chill戶外派對，見證淡水發展邁向新里程。

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