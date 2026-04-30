　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「好朋友來瞧橋」逾10萬人次擠爆淡水...淡江大橋健行寫歷史

 ▲「好朋友來瞧橋－新北市淡江大橋健行活動」吸引逾10萬人次湧入淡水，健行人龍綿延數公里寫下歷史新頁。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／新北報導

富邦悍將啦啦隊活力應援，瞬間引爆現場氣氛，為「好朋友來瞧橋－新北市淡江大橋健行活動」揭開精彩序幕。淡水漁人碼頭全天湧入超過10萬人次，就是為了搶先朝聖這座全台矚目的新地標。

▲淡江大橋健行▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲「好朋友來瞧橋－新北市淡江大橋健行活動」吸引逾10萬人次湧入淡水。（圖／記者鄭遠龍攝）

「3、2、1，Go！」隨著鳴槍聲響起，民眾浩浩蕩蕩踏上橋面，用雙腳寫下歷史新頁。放眼望去，人龍綿延數公里，場面相當壯觀。新北市長侯友宜也親自加入健走行列，沿途被熱情市民團團包圍，不時停下腳步與民合影。

健行路線全長約2.5公里，在折返點可360度飽覽淡水河口與八里海岸線美景。許多家庭扶老攜幼一同參與，紛紛拿起手機與相機，用鏡頭捕捉這難得一見的橋上風光，留下珍貴回憶。

▲淡江大橋健行▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼侯友宜為活動鳴槍後也加入健走行列，沿途民眾簇擁。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲淡江大橋健行▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

侯友宜表示，淡江大橋主橋塔高達211公尺，是目前全世界跨距最長的「單塔不對稱斜張橋」。其設計別具巧思，橋體造型宛如雙手合十祈福，象徵為新北、為台灣祝禱，背後還有觀音山作為守護意象。他特別強調，這座橋不僅保留淡水夕照等自然景觀，也融合在地歷史文化之美，串聯淡水與八里，具有重要象徵意義。

▲淡江大橋健行▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼淡江大橋健行人龍綿延數公里。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲淡江大橋健行▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

由國際知名建築師札哈·哈蒂（Zaha Hadid）操刀設計的淡江大橋，不僅有高顏值，更具備關鍵交通功能，預計5月12日正式通車後，將成為新北淡水與八里的重要動脈，大幅提升便利性。

▲淡江大橋健行，新北市政府提供▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲淡江大橋是目前全世界最長的單塔不對稱斜張橋。（圖／新北市政府提供）

侯友宜進一步指出，未來「淡水-八里」兩端可減少約20分鐘車程，並可銜接八里輕軌、淡海輕軌第二期及淡北道路；此外，八里端的105市道也將在今年動工，整體交通路網逐步完善，不僅能帶動地方經濟、產業與觀光休閒，更是新北市、甚至台灣國際地標的榮耀。

▲淡江大橋健行▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲淡江大橋健行▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲淡江大橋健行▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲人氣樂團接力開唱，搭配美食、美景，打造最Chill戶外派對。（圖／記者鄭遠龍攝）

除了橋上健行，主會場也邀請人氣樂團「甜約翰 Sweet John」及金曲入圍樂團「芒果醬 Mango Jump」接力開唱，並規劃特色市集與胖卡，讓民眾大快朵頤，用音樂、美食搭配美景，打造最Chill戶外派對，見證淡水發展邁向新里程。

新北市政府民政局廣告

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 1 7823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
安理會上嗆日本！陸代表怒「別在台灣問題玩火」
快訊／林逸欣爸罹癌過世
台灣國產福特Focus　官網下架停產
快訊／柯文哲判囚17年　北檢壓線上訴
LOPIA「SOGO大巨蛋店」實景曝光！　網：看起來超大超好
快訊／女大生遭肉搜！　崑山科大最新聲明
快訊／日春用「發霉爛木瓜」竟是亂爆料！　前女員工遭起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

42年文化記憶再流動！台南文化中心推贈書行動　藝術畫冊免費帶回家

患者突發心室頻脈命危　南消五大救護隊精準電擊搶回一命

嘉藥USR深耕西港　胡麻料理＋精油芳療守護長者健康

醫療體系幕後英雄　埔榮向疾病分類師、病歷資訊管理師致敬

崑山科大徵才博覽會登場　56企業釋3000職缺搶人才

「好朋友來瞧橋」逾10萬人次擠爆淡水...淡江大橋健行寫歷史

AI無人機上陣！台南消防局秀智慧搜救黑科技　熱顯像＋AI辨識鎖定目標

嶄露投角音樂節勞動節首日登場　中興警分局公布交通管制措施

強震情境上線！大內區避難收容演練實戰　強化災時安置能力

神「騎」大台南！YouBike串聯13間天后宮　騎滿5次抽600元騎乘券

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

18歲女學生遭色狼尾隨！外婆、里長制止「遭打成重傷」

【佛瑞德遊記】確定沒搞錯！這次居然讓FRED來當中年級實習生！他撐得過去嗎?

女警遭輾斃…男友曝出門原因「回家幫姊顧小孩」！心碎喊：她很顧家

【Fred吃上癮】FRED的神之舌挑戰！韓式甘醬變身「韓式甘醬煙燻辣炒鷄爪」？

軍購版本混戰！　季麟連怒批韓國瑜「賣黨求榮」建請開除

42年文化記憶再流動！台南文化中心推贈書行動　藝術畫冊免費帶回家

患者突發心室頻脈命危　南消五大救護隊精準電擊搶回一命

嘉藥USR深耕西港　胡麻料理＋精油芳療守護長者健康

醫療體系幕後英雄　埔榮向疾病分類師、病歷資訊管理師致敬

崑山科大徵才博覽會登場　56企業釋3000職缺搶人才

「好朋友來瞧橋」逾10萬人次擠爆淡水...淡江大橋健行寫歷史

AI無人機上陣！台南消防局秀智慧搜救黑科技　熱顯像＋AI辨識鎖定目標

嶄露投角音樂節勞動節首日登場　中興警分局公布交通管制措施

強震情境上線！大內區避難收容演練實戰　強化災時安置能力

神「騎」大台南！YouBike串聯13間天后宮　騎滿5次抽600元騎乘券

30歲女婚前急瘦狂掉髮　醫示警「2瘦身方式」拖垮代謝

營長播「八佰」被記申誡　徐斯儉：降格八百壯士史實國民黨能接受？

一手抱嬰一手求救！北市媽手機遺失急壞　士林警狂追公車暖翻

安理會上嗆日本！陸駐聯代表怒「別在台灣問題玩火」　日本譴責中國

比開車好賺！白牌車司機替詐團跑腿　租學生套房設「貓池」被收押

川習會下月登場！北京點名台灣是焦點　施壓美方改口「反對台獨」

我國無人機今年出口有望翻倍　外銷金額拚2.5億美元

徐若熙首度挫折不孤單　軟銀隊友瘋學中文、辦聚餐暖心力挺

小套房升級「10年內電梯3房」　宜蘭市房仲：雙北通勤客增

宜蘭警支援蕭美琴維安遭撞命危　挺過23次手術今出院

【毀保時捷肇逃】拖吊車連3撞！ 警一度放行「疑毒駕」再追人

地方熱門新聞

台馬3號海纜又斷了！數發部急啟微波備援

澎湖粉紅海提早噴發！珊瑚產卵染紅海岸線

中大與國家圖書館合作　將稀有舊籍數位化

台南龍崗國小爆教師集體控訴議員批校長霸凌要求教育局啟動調查

桃園捷運棕線動工跳票　市議員力促如期完成

佛總80週年盛會　19國僧眾齊聚台灣

桃園捷運綠線工程　攸關八德大轉型

10萬人次擠爆！淡江大橋健行寫歷史

「生成財3號」二拍降價　5/5公開競標

花蓮吉安桶裝瓦斯補助開跑　每戶最高646元

神「騎」大台南！YouBike串聯13間天后宮騎滿5次抽600元騎乘券

台南市前經發局科員涉收賄判刑3年6月難再減刑

崑山科大徵才博覽會登場56企業釋3000職缺搶人才

小北百貨32週年慶開跑！豪撒3千萬大獎200萬購車金掀搶購潮

更多熱門

相關新聞

洪總打保齡球影片瘋傳嚇一跳！　自嘲：只剩下架勢了

洪總打保齡球影片瘋傳嚇一跳！　自嘲：只剩下架勢了

台鋼雄鷹29日以5比1擊敗富邦悍將，終止近期4連敗。賽前因雨延後開打，總教練洪一中在休息室打保齡球的畫面意外掀起話題，他賽後也笑說，「只剩下架勢了！」

快訊／王柏融生涯百轟出爐！中職第28人

快訊／王柏融生涯百轟出爐！中職第28人

范國宸最愛打張育成前面「比較順」

范國宸最愛打張育成前面「比較順」

富邦大巨蛋3戰預售破7萬張！

富邦大巨蛋3戰預售破7萬張！

捷運三鶯線準備好了！5月報履勘爭取通車

捷運三鶯線準備好了！5月報履勘爭取通車

關鍵字：

淡江大橋健行新北市侯友宜富邦悍將啦啦隊應援淡水八里札哈·哈蒂Zaha Hadid地標漁人碼頭交通樂團派對

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿王判決書出爐　全文曝光

知名男星朴東彬驟逝！在餐廳斷氣被發現「留下一女兒」　享年56歲

肇事戴女照常上課　同學爆「完全沒有悔意」

鄭麗文8字挺韓國瑜！韓粉酸：妳跟傅一掛

獨／粿粿「這東西不見」　再告范姜

女警慘死！肇事女大生不道歉「大陸人出手了」

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

女大生撞女警！崑山科大喊話：停止侵害個資、言語暴力

女大生撞女警遭炎上　社群全關閉

女警親友慟求行車紀錄器　怒曝女大生嘻哈吃火鍋

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！婆婆崩潰：2個媽破碎的心

GD、泰妍真的來了！5／30登高雄世運　

鄉民點名「F級女神」參戰SWAG！　本人回應了

王俐人早就簽字離婚「爆保密條款」！

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

更多

最夯影音

更多
7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面