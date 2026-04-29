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澎湖「夢幻粉紅海」提早噴發！珊瑚產卵染紅海岸線　壯觀畫面曝光

記者陳洋、閔文昱／綜合報導

每年農曆3月「媽祖生」前後，正值澎湖海域珊瑚產卵季節，今年卻提前報到。從4月28日至29日，澎湖各地海岸線陸續出現大片粉紅、橘紅色海水，由本島白沙、中屯、西嶼一路延伸至七美，形成壯觀「粉紅派對」，宛如海面被染色的奇景再現，也替即將到來的勞動節連假增添話題。

▲澎湖珊瑚產卵染紅海面，夢幻「粉紅派對」壯觀登場。（圖／記者陳洋翻攝）

▲澎湖珊瑚產卵染紅海面，夢幻「粉紅派對」壯觀登場。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

海岸線染紅　「血池」奇景再現

現場觀察可見，海水在岸邊呈現濃烈紅色，隨浪潮推移如顏料暈開，甚至散發出濃厚腥味。這並非污染，而是珊瑚同步產卵所形成的自然現象。去年引發熱議的中屯「血池」景象，今年再度重現，且範圍更廣，從本島一路延伸至離島海域，場面壯觀。

在七美臥牛灣，原本清澈的海水被粉紅與橘紅色覆蓋，隨潮汐變化時而聚集、時而散開，畫面夢幻。當地觀察指出，這樣的紅色水帶可能持續數天，並依海況與時間變化反覆出現。

▲澎湖珊瑚產卵染紅海面，夢幻「粉紅派對」壯觀登場。（圖／記者陳洋翻攝）

珊瑚集體產卵　短暫卻關鍵的生命時刻

珊瑚產卵屬高度同步的自然機制，多在春末至初夏，受水溫、月相與潮汐影響，在短時間內同時釋放精卵。當數量達一定規模時，海面便會呈現粉紅或橘色景象。

這些漂浮顆粒經海浪拍打後，多為珊瑚卵子，隨海流發育為幼生，再尋找適合附著的基質成長。不過存活率並不高，因此每一次成功產卵，對珊瑚族群延續都至關重要。

▲澎湖珊瑚產卵染紅海面，夢幻「粉紅派對」壯觀登場。（圖／記者陳洋翻攝）

生態警訊與希望並存　專家籲勿干擾

專家指出，近年受氣候變遷與海水升溫影響，珊瑚白化問題加劇，能觀察到大規模正常產卵，代表當地海域仍具一定生態韌性。不過也提醒民眾，觀賞時應避免踩踏潮間帶或撈取海中物質，這些看似微小的顆粒，正是下一代珊瑚的起點。

由於產卵期可持續數天至數周，預計5月1日連假期間有機會迎來更大規模爆發。當地也形容，這場短暫出現的「粉紅海」，不僅是自然奇觀，更是海洋生命循環的珍貴時刻，吸引不少遊客期待親眼見證。

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