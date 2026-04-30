42年文化記憶再流動！台南文化中心推贈書行動　藝術畫冊免費帶回家

▲台南文化中心推出藝術資源分享贈書行動，開放民眾免費領取畫冊。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

走過42年歲月的臺南文化中心，不只是藝文展演場域，更承載著城市文化記憶，隨著館舍優化與園區整建推動，台南文化中心同步啟動「典藏再生－藝術資源分享贈書行動」，將多年累積的藝術畫冊與出版品整理釋出，讓珍貴文化資產走入市民生活，延續藝術價值。

台南文化中心表示，在空間整備過程中，館方並未讓資源閒置，而是透過系統性整理與分類，將典藏畫冊轉化為共享資源。這些書籍不僅是藝術資料，更記錄台南藝術發展脈絡與創作歷程，透過開放領取，讓文化記憶在不同場域持續流動。

台南市文化局局長黃雅玲指出，此次活動以「公有資源活化再利用」為核心理念，希望打破藝術僅存在於館舍內的限制，讓藝術知識走入日常生活，擴大文化的公共性與教育性，促進不同世代間的交流與連結。

本次贈書活動自5月6日至5月22日舉行，開放時間為每週三至週日上午9時至12時、下午2時至5時，地點設於文化中心原生劇場國際廳大廳。現場採自由挑選方式，每人限領一次、最多可領取10本，數量有限，送完為止。

文化局提醒，為維持領取秩序與公平性，民眾需依序排隊並配合現場規範，同時響應環保理念，活動不提供包材，建議自行攜帶提袋，共同落實永續行動。

文化局強調，從空間整建到資源再利用，此次贈書行動不僅是書籍的再分配，更是文化能量的再啟動。當藝術畫冊走進家庭、校園與創作現場，將持續激發閱讀、創作與文化認同，為台南打造更具流動性與生命力的文化生態。