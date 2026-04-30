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醫療體系幕後英雄　埔榮向疾病分類師、病歷資訊管理師致敬

▲中榮埔里分院感謝疾病分類師與病歷資訊管理師的辛勞。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

▲中榮埔里分院感謝疾病分類師與病歷資訊管理師的辛勞。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

每年4月30日為疾病分類師與病歷資訊管理師的重要節日！臺中榮民總醫院埔里分院表示，今年台灣病歷資訊管理學會以「數位賦能，責任領航：開啟病歷新世代」為發展主軸，持續推動病歷資訊數位轉型，院方也向長期默默守護醫療品質的專業人員表達誠摯感謝和祝福。

中榮埔里分院說明，在該分院的組織分工上，疾病分類師隸屬醫務企管室計價組，專責疾病分類及醫療費用申報作業，確保診斷與處置能正確轉譯為標準化分類，提升申報品質與醫療資源運用效益；病歷資訊管理師則隸屬醫務企管室病歷組，負責病歷資料建置、管理與品質控管，確保醫療資訊完整、安全且具可追溯性，兩者透過專業分工與緊密協作，共同建構完整的病歷治理體系。

▲醫療幕後關鍵力量，中榮埔里分院感謝疾病分類師與病歷資訊管理師的辛勞。（圖／台中榮總埔里分院提供）

另隨醫療數位化與智慧應用持續深化，病歷資料已從傳統紀錄轉變為驅動臨床決策與經營管理的重要資產，埔里分院透過制度優化、流程再造與資訊科技導入，不斷提升病歷管理效率與資料應用價值，展現「以數據驅動醫療品質」的發展願景。

埔里分院表示，疾病分類師與病歷資訊管理師雖非面對病患的第一線人員，卻是確保醫療服務品質、資訊正確性及健保申報精準度的核心關鍵角色，是支撐整體醫療體系運作不可或缺的重要力量和幕後英雄，因此特別感謝其長期以來的專業投入與堅守崗位，無論是在繁複的分類編碼、嚴謹的病歷審查或是高標準的資料品質管理上，皆展現高度責任感與專業精神，讓醫療服務得以穩健運行並持續精進。

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