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桃園捷運綠線工程受關注　呂林小鳳：攸關八德大轉型

▲市議員呂林小鳳關切桃園捷運綠線進度

▲市議員呂林小鳳關切桃園捷運綠線進度與八德交通發展。（圖／市議會民進黨團辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市自辦興建的捷運綠線重大工程，受到市民高度期待。市議員呂林小鳳29日於市政總質詢指出，G01及G04聯合開發為八德發展重要動力及關鍵，未來G01三捷共構將成為重要的商業發展中心，G04-2可評估打造國際會議中心。然，市府目前規劃的容積率限制發展，建議定期公開G01、G04聯開規劃內容及期程，帶動八德區都市轉型。

呂林小鳳表示，從2017年起努力爭取八德設置第二交流道，並協助召開逾50場座談會，最後獲中央核定興建「大鶯豐德交流道」，預計2030年完工通車。但經歷多年，市民感受「只聽到消息，看不到進度」，面對八德人口快速成長，尖峰時段易造成交通壅塞，以致通勤時間拉長。

呂林小鳳建議，市府應提早因應，評估納入大湳、八德發展的交通量預測、匝道聯絡道路設計等，或提出適合的替代方案，解決市民交通問題。

張善政市長表示，早期容積率規範有其時代背景，當時考量桃園腹地廣大，未採取如臺北市高度集中開發模式。因應捷運建設與都市發展需求，市府已由捷運工程局提出捷運站區容積調整原則性方案，將先建立全市通案規範，並提送市都委會審議，俟通過後可加速各站個案審查程序。

張市長指出，市府內部曾討論將國際會議中心納入G04聯開規劃之可行性，惟目前尚未定案，仍須視未來聯開整體量體及容積率規劃結果，再進一步評估空間配置與功能方向。

都市發展局長江南志補充說明捷運站區容積調整機制，捷運綠線都市計畫變更已完成，目前重點在於建立適用原則。由於容積提升涉及公益性與開發必要性，市都委會已要求捷運工程局補充相關說明。市府將由都發局與捷工局共同研議，並由副市長主持跨局處會議，建立全市統一原則，兼顧開發誘因與公益性，達成初步共識後提送都委會審議。

有關八德交通與停車建設規劃，捷運工程局長劉慶豐表示，三鶯延伸線與新北三鶯線屬同一系統，未來與桃園捷運綠線將採上下層轉乘設計，整體銜接無虞，目前相關前置作業均已提前與新北市協調辦理，將依既定期程推進。

關於八德第二交流道設置進度，張市長表示，市府將適時向地方說明工程進度，讓市民了解推動情形。交通局長張新福指出，目前交流道主體工程及地方聯絡道均已進入細部設計階段，並同步辦理土地取得程序；工務局長汪在宙補充，相關徵收案件已報中央審查，若進度順利，非都市計畫區路段預計明（116）年7月動工，都市計畫區路段則持續辦理變更程序。

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