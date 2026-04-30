泰國宮廷點心「露楚」驚艷屏東　手作美食掀文化體驗熱

▲泰國宮廷點心「露楚」手作體驗活動。（圖／移民署屏東縣服務站提供）

記者陳崑福／屏東報導

為推廣多元文化，移民署屏東縣服務站攜手屏東縣教育產業工會，在潮州鎮明心佛堂舉辦泰國宮廷點心「露楚」手作體驗活動。由泰國籍新住民講師帶領，學員親手製作色彩繽紛的迷你蔬果甜點，過程兼具趣味與藝術感，吸引跨縣市民眾參與。

活動邀請泰國籍新住民講師徐麗麗授課，示範如何以綠豆仁、椰奶及椰子糖製作細緻餡料，再透過巧手捏塑成桃子、蘋果、橘子等各式迷你蔬果造型。學員在實作過程中，從塑形、上色到反覆裹上寒天液，每個步驟都講究細節，需經三層包覆才能呈現晶瑩剔透的質感。

當一件件宛如藝術品的點心完成後，現場宛如繽紛的「小型農產展」，不少學員紛紛拿起手機拍照留念。來自高雄與臺東的民眾也特地跨區參與，直呼課程療癒又富教育意義。

學員陳小姐表示，透過手作點心認識泰國文化，讓學習更生動有趣，也期待未來能持續開設越南、印尼等東南亞文化課程。

屏東縣服務站主任陳盈智指出，此類文化體驗活動不僅是味覺與視覺的享受，更是促進族群理解的重要橋梁，未來將持續推動多元文化向下扎根，從社區延伸至校園。

此外，陳主任也提醒，近期詐騙手法日益多元，常見如假冒政府機關、假投資及網路購物詐騙等，呼籲民眾提高警覺，切勿輕信不明來電或訊息，亦勿隨意提供個人資料或匯款，如有疑問可撥打165反詐騙專線查證，以保障自身財產安全。