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學一技之長翻轉人生！台南身障職訓專班開跑　12班招生助就業

▲台南市勞工局舉辦身心障礙者職訓招生記者會，鼓勵勇敢踏出職涯第一步。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局舉辦身心障礙者職訓招生記者會，鼓勵勇敢踏出職涯第一步。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助身心障礙者提升就業競爭力，台南市勞工局30日舉辦「2026年度身心障礙者職業訓練招生記者會」，宣布今年度職訓專班正式開放報名，透過多元課程與完整輔導資源，鼓勵身障朋友勇敢踏出第一步，培養一技之長，開創嶄新人生方向。

勞工局表示，本次特別邀請社團法人台南市復健青年勵進會與成功案例學員冠禎分享職訓歷程，透過真實故事傳遞希望與力量，讓更多身障朋友看見改變的可能。

勞工局長王鑫基指出，市府秉持「給魚吃不如教他釣魚」理念，透過職業訓練讓學員具備自立能力，並藉由「大水庫理論」擴散影響力，讓成功經驗持續帶動更多人。他強調，職訓不只是技能學習，更是翻轉人生的重要契機。

勵進會理事長王瑞宏表示，學員冠禎的成長令人感動，他證明即使面對限制，只要有機會與支持，依然能走出屬於自己的道路，甚至成為創造價值的專業人才。

▲台南市勞工局舉辦身心障礙者職訓招生記者會，鼓勵勇敢踏出職涯第一步。（記者林東良翻攝，下同）

談到自身經歷，冠禎分享，過去因職場高度依賴口語溝通，在求職過程中屢屢受挫，直到參加職訓課程接觸皮雕技藝，才開啟人生新方向。他說：「透過雙手創作，我可以表達想法，也找到自己的價值。」經過持續精進，如今不僅能承接客製化訂單，也逐步建立穩定的經營模式，成功站穩職人之路。

勞工局就業促進科長沈淑敏指出，身障職訓專班除技能培訓外，還提供合理調整、資源支持及後續就創業輔導等完整服務。今年共開設12班失業者職訓專班及2班按摩在職專班，涵蓋專業服務、電腦資訊、手工藝、餐飲等多元領域，讓學員依興趣與能力選擇發展方向。

▲台南市勞工局舉辦身心障礙者職訓招生記者會，鼓勵勇敢踏出職涯第一步。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局強調，招生簡章已公告於官方網站，歡迎有意願的身障朋友踴躍報名，透過專業訓練與輔導資源，重拾信心、強化技能，在結訓後順利銜接職場，為人生開創更多可能。

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