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患者突發心室頻脈命危　南消五大救護隊精準電擊搶回一命

▲台南市消防局救護人員成功執行到院前同步整流，搶回患者一命創下首例。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局救護人員成功執行到院前同步整流，搶回患者一命創下首例。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


台南市消防局第五大隊歸仁救護隊，4月執行一起驚險救護任務，一名民眾因呼吸急促求助，救護人員抵達現場時已無意識、無呼吸心跳，情況危急。經緊急施作高級救命處置並恢復心跳後，又發現患者出現致命性心室頻脈，隊員果斷執行高階急救技術「同步整流」，成功穩定心律、搶回一命，寫下台南到院前同步整流成功首例。

消防局指出，當時由救護員鄭凱澧、葉繼謙到場處置，立即進行氣管插管、給予強心針等高級救命術（ACLS），成功讓患者恢復自主心跳。然而透過監測儀器發現患者出現心室頻脈，心臟跳動過快，無法有效輸送血液，隨時可能再次心跳停止。

▲台南市消防局救護人員成功執行到院前同步整流，搶回患者一命創下首例。（記者林東良翻攝，下同）

面對分秒必爭的生死關頭，救護人員立即評估採用「同步整流」（Synchronized Cardioversion），並與國立成功大學醫學院附設醫院醫師張鴻傑進行線上醫療指導，在醫師評估授權後，於現場精準施作兩次同步整流，最終成功將患者心律恢復正常，穩定生命徵象。

消防局說明，「同步整流」與一般常見的自動體外心臟電擊去顫器（AED）不同，AED多用於心跳停止或心室顫動時，而同步整流則是在患者仍有脈搏、但心律異常過快時施行，需透過專業儀器判讀並精準給予電流，技術門檻高，對救護人員判斷與操作能力要求極高。

此次成功案例，不僅挽救寶貴生命，也成為台南市首件由救護人員在到院前完成同步整流的指標性成果，象徵緊急醫療處置能力大幅提升，將急診室等級的醫療技術向前延伸至現場第一線。

▲台南市消防局救護人員成功執行到院前同步整流，搶回患者一命創下首例。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林表示，這次成功案例展現救護人員專業訓練與臨場應變能力，也凸顯與醫療機構遠距合作的重要性，讓高階急救技術得以即時應用。第五大隊長陳坤宗也強調，未來將持續精進救護專業能力，強化到院前急救品質，全力守護市民生命安全。

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