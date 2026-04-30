嘉藥USR深耕西港　胡麻料理＋精油芳療守護長者健康

▲嘉南藥理大學USR團隊走入西港社區，舉辦樂齡健康與胡麻飲食體驗活動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學USR計畫「西港風．敘事雲」團隊30日在西港區港東里舉辦「香遇西港．樂齡健康與胡麻飲食體驗」活動，結合精油芳療與在地胡麻創意料理，走入社區關懷長者健康，透過跨世代互動，讓在地長輩感受溫暖與活力。

活動由生活保健科技系師生團隊規劃執行，首先登場的是「精油舒緩健康促進活動」，由戴三堡老師帶領學生陪伴長輩進行芳香療法與簡易按摩，協助舒緩筋骨、促進血液循環。現場氣氛溫馨，長輩在學生陪伴下逐步放鬆身心，也在互動中建立情感連結，展現青銀共融的美好畫面。

除了身體療癒，活動也從「吃」著手照顧長者健康。針對西港特產芝麻，林宇志老師研發符合高齡者需求的創意料理「雞絲麻醬烙餅」，採用半燙麵技法，讓餅皮口感柔軟、易咀嚼消化，並融入黑芝麻粉與芝麻清油，呈現細緻大理石紋理。內餡則搭配舒肥雞胸肉與新鮮蔬菜，淋上特製黑芝麻醬，兼顧營養與風味。

此外，現場也推出「芝麻油潑辣子」，以川味香料融合西港芝麻清油，打造溫潤不燥的風味，無論拌麵或沾食皆廣受長輩好評，紛紛直呼這股「在地香」層次豐富、令人回味。

智慧生活學院院長薛雅明表示，USR計畫強調人才培育與在地連結，學生將課堂所學落實於社區服務，教師則透過研發提升在地農產價值。本次活動不僅關懷長者健康，也呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中的「健康與福祉」及「永續城市與社區」，讓學校與地方攜手共創永續未來。