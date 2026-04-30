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崑山科大徵才博覽會登場　56企業釋3000職缺搶人才

▲崑山科大舉辦校園徵才博覽會，56家企業進駐釋出逾3000職缺。（記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科大舉辦校園徵才博覽會，56家企業進駐釋出逾3000職缺。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應畢業季求才旺季來臨，崑山科技大學30日舉辦「2026《勇往職前‧迎向未來》校園徵才博覽會」，邀集56家企業進駐設攤，釋出逾3000個職缺，提供應屆畢業生及校友與企業面對面媒合機會，現場氣氛熱絡，學生踴躍投遞履歷搶攻職涯先機。

▲崑山科大舉辦校園徵才博覽會，56家企業進駐釋出逾3000職缺。（記者林東良翻攝，下同）

本次活動由勞動部勞動力發展署雲嘉南分署主辦，台南市政府勞工局職訓就服中心協辦，並由崑山科大執行。活動現場設置多元產業徵才專區，涵蓋科技、製造、傳產、房地產、服務、設計、餐飲及公部門等領域，參與企業包含台灣松下電器、南茂科技、矽品精密工業、統一超商等指標廠商，展現企業搶才企圖心。

值得注意的是，隨著企業國際化趨勢，東陽實業與緯穎科技特別設立國際生求職專區，開放境外學生參與應徵，提供更多元就業媒合機會，讓人才不分國界接軌產業。

▲崑山科大舉辦校園徵才博覽會，56家企業進駐釋出逾3000職缺。（記者林東良翻攝，下同）

崑山科大學術副校長侯順雄表示，技職教育強調務實致用，學校持續深化與產業連結，打造多元實務學習環境，本次徵才博覽會正是產學合作成果的具體展現。他也勉勵學生主動把握機會，勇於跨出第一步，透過交流探索職涯方向，為未來創造更多可能。

▲崑山科大舉辦校園徵才博覽會，56家企業進駐釋出逾3000職缺。（記者林東良翻攝，下同）

台南市勞工局長王鑫基指出，市府長期推動就業媒合機制，感謝企業提供優質職缺，也鼓勵境外學生留在台南發展，讓「培育、留才、發展」形成正向循環；永康就業中心主任李奇玫則表示，學生應善用公部門提供的就業資源與服務，提早準備職涯規劃，順利銜接職場。

▲崑山科大舉辦校園徵才博覽會，56家企業進駐釋出逾3000職缺。（記者林東良翻攝，下同）

崑山科大近年辦學成果亮眼，不僅高教深耕補助受益度居全國私立科大前段班，並建置17間類產線工廠強化實務教學。根據1111人力銀行《2026升大學指南》，該校獲評為「企業最愛畢業生中南部私立科大TOP 2」、「建築與設計學群職場表現私立科大TOP 1」及「最佳跨域力畢業生中南部私立科大TOP 1」；在Cheers雜誌《2026最佳大學指南》中，也名列全國私立技職TOP 4，展現人才培育實力深獲企業肯定。

▲崑山科大舉辦校園徵才博覽會，56家企業進駐釋出逾3000職缺。（記者林東良翻攝，下同）

此次活動吸引校內外多位貴賓出席，包括校方主管、市府團隊及勞動部代表等，共同為青年學子加油打氣。現場除企業徵才外，亦提供履歷健檢與就業諮詢服務，協助學生提早布局職涯，為未來就業做好準備。

▲崑山科大舉辦校園徵才博覽會，56家企業進駐釋出逾3000職缺。（記者林東良翻攝，下同）▲崑山科大舉辦校園徵才博覽會，56家企業進駐釋出逾3000職缺。（記者林東良翻攝，下同）

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