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台鐵管理祭新招「列車長漏班加重記點」　菁英車長優先核假

▲▼台鐵,員工,台鐵員工,列車長。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵祭出「菁英列車長制度」，可獲核假優先權利。（資料示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵為提升服務品質，再祭新招強化管理，中區營運處彰化車班10月調整「列車長記點作業要點」，擴大對12項疏失記點，部分項目更加重記點，包括無故拒絕乘務、延遲接班、漏乘，記點從1點加重為3點；未酒測記點0.5點提高至1點。新制也首訂「菁英列車長制度」，將獲核假優先權利。

為加強列車長和車長對鐵路安全文化重視，增加工作任務使命，台鐵中區營運處台中運務段彰化車班修訂記點作業要點，相較今年7月首度實施的記點制度，10月起記點項目從11項擴大為12項，部分項目加重記點，包括無故拒絕乘務、延遲接班、漏乘者，記點從1點提高到3點；未依規定執行酒測或未登錄數值者，記點0.5點提高到記點1點。

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另外，各項時間登錄為預簽者、開關車門未落實列車監視或指認呼喚、開關車門未落實列車停車位置確認及作業程序，記點0.1點提高到記點1點；值勤中服裝儀容遭糾正，過往可歸責記點0.5點，新制規定未改善記點1點。而一旦相關疏失導致記點達3點，台鐵將提報考成會議處，必要時調整為非乘務人員職務，記點採年度制，隔年重新計算記點。

▲▼台鐵中區對列車長及車長疏失記點10月新規定。（圖／ETtoday整理）

▲台鐵中區對列車長及車長疏失記點10月新規定。（圖／ETtoday整理）

為激勵列車長，10月新制也訂定「菁英列車長制度」，自今年元旦起算，若值乘對號列車達200小時、電車組達300小時、貨物列車100小時，總值乘時數達800小時以上；且擔任新進車長種子教官，教導人次達15人以上；並可隨時配合指派乘職各級列車，當年度無涉行車事故、異常事件和虛驚事件，將列「菁英列車長」，可享考成甲等和核假優先權利。

不過「菁英列車長制度」也引起員工質疑，有員工表示，請假是員工的基本權益，勞工有「正當事由」即可請假，請假應該公平公正，搞核假優先權是侵害其他勞工權益。

台鐵公司表示，記點制度是希望激勵員工致力提升專業能力、落實工作紀律、建立良好的工作文化，並確保旅運安全，提升服務品質。

台鐵強調，台鐵各營運部門肩負大眾運輸重任，將依公平原則做好考核工作，鼓勵績優同仁，達成記點制度設計目標。

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