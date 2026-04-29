台南龍崗國小爆教師集體控訴　議員批校長霸凌要求教育局啟動調查

▲台南市議員林燕祝等人於議會質詢，關注龍崗國小教師陳情事件。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市校園再爆爭議！市議員林燕祝於議會質詢時，出示一封來自龍崗國小教師的集體陳情書，指控校長李啟榮長期職場霸凌，導致校內教師身心承受巨大壓力，甚至出現「能調職者幾乎全數離開」的情形，要求教育局啟動調查並釐清真相。

林燕祝指出，陳情書內容提及校務運作問題及管理風格爭議，並反映教師在職場中承受高度壓力，甚至出現情緒崩潰情況。她表示，校園應是穩定教學環境，若涉及不當管理或霸凌情形，教育主管機關應正視並妥善處理。

對此，鄭新輝回應，教育局重視校園管理與教師工作環境，將針對相關反映內容進一步了解與檢視。他也強調，校長在校園中應以身作則，營造尊重與支持的教育氛圍，相關評鑑機制亦會反映學校經營狀況。

此外，議會中也有多位議員關注校園整體環境與學生安全議題。議員蔡宗豪指出，近年校園霸凌通報案件數量增加，建議教育局持續關注未成立案件後續輔導與關懷。

議員王家貞則強調，校園心理支持系統需更加完善，以避免憾事發生。

另方面，議員尤榮智與蔡育輝也分別就營養午餐政策及小校經營問題提出建言，呼籲教育局兼顧學生福祉與財政資源配置。

教育局表示，將持續強化校園管理與支持機制，並針對各界意見審慎評估，確保教師教學環境與學生學習權益，同時維持校園穩定與安全。