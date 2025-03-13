路透最新民調：過半不認同川普政策　7成認為關稅害生活成本提高

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近期為重塑美國經濟而大幅調整貿易政策，但根據路透社與易普索最新民調，57%的美國民眾，包括三分之一的共和黨支持者，認為川普的經濟政策過於「反覆無常」，尤其是其對主要貿易夥伴祭出的關稅政策，已對股市造成嚴重衝擊。

調查顯示，多數美國民眾希望川普繼續專注於抑制物價飆漲，但同時也擔憂他的政策可能反而推高物價，而非降低。特別是川普對加拿大與墨西哥等盟友加徵關稅，且未明確排除美國經濟衰退的可能性，已引發市場恐慌。標普500指數（S&P 500）自上月創下歷史新高以來，市值已蒸發超過3兆美元（約新台幣95.5兆元）。

白宮方面則表示，短期經濟陣痛可能無法避免，這是為了讓川普的貿易政策得以實施，進而促使美國製造業回流。

近期川普政策的急轉直下更令華爾街動盪不安。就在本周二，川普宣布將對加拿大金屬產品祭出更嚴格的關稅，導致股市大跌，但當天晚些時候，加拿大做出讓步後，川普又撤回了這項威脅。

根據調查，川普的整體施政滿意度為44%，與3月3日至4日進行的上一次民調相比無變化。然而，在處理生活成本問題上，他的支持率僅32%，顯示物價上漲已成為美國民眾最關切的問題。

其中，70%的受訪者（包括九成民主黨支持者與六成共和黨支持者）認為，提高關稅將使日常購物如食品雜貨變得更加昂貴。

川普在政治生涯中，一向以股市表現作為衡量經濟健康的指標，但自從重新執政後，他的態度似乎發生轉變。本周一，他在白宮對媒體表示，「市場有漲有跌，但我們的重點是重建國家。」這與他2017年3月首次執政時的態度大相逕庭，當時道瓊工業指數（Dow Jones）首次突破21,000點，他在社群媒體X（前推特）發文大肆慶祝，稱：「自從11月8日選舉日以來，股市已創下3.2兆美元的增長，消費者信心達到15年新高，工作機會不斷增加！」

白宮發言人則在周三回應，呼籲市場應保持耐心，並強調：「股市表現只是短期現象，會有好日子，也會有壞日子，但最終，無論是華爾街還是一般民眾，都將受惠於總統的政策，就如同他的第一個任期一樣。」

通貨膨脹仍是美國民眾最關心的議題。調查顯示，六成受訪者認為這應該是川普政府的首要施政目標，遠超其他政策優先事項，如縮減政府規模、處理移民問題和打擊犯罪。