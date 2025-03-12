印度男被拒絕登機　跳上櫃檯「賞澳女工作人員一巴掌」暴打狂踹

▲男子被逮捕。（圖／翻攝自Australian Federal Police）

記者李振慧／綜合報導

澳洲珀斯機場傳出攻擊事件，一名43歲印度男子在機場櫃台辦理登機時由於行為不當被禁止登機，他一怒之下竟然跳上櫃檯，賞了機場女工作人員一巴掌，後來還掐住對方喉嚨，把對方壓倒在地上毆打並不斷猛踢。

事件2月25日發生在珀斯機場，這名43歲印度男子預計搭機前往峇里島，由於在辦理登機手續時行為變得有攻擊性，後來被女性工作人員告知他無法登機，沒想到他憤怒離開櫃台後又返回，突然跳上櫃檯攻擊。

A 43-year-old man has been found guilty of an unprovoked attack on a worker at Perth Airport last month.



The Australian Federal Police (AFP) reported that the man became aggressive while checking in for his flight to Bali, prompting a female worker to inform him he could not… pic.twitter.com/4oe82ogp2a — 10 News First Perth (@10NewsFirstPER) March 11, 2025

澳洲聯邦警察表示，男子跳上櫃檯後，先是賞了女工作人員一巴掌，又勒住對方脖子，把人拉到地上後不斷猛踢，後來2名目擊民眾趕緊上前阻止，直到航警趕到現場將男子逮捕。

事件導致女性工作人員得前往就醫，幸好只是受輕傷。攻擊男子6日出庭珀斯地方法院後已經認罪，因為攻擊罪被判處支付受害者7,500澳元（約台幣15萬元）賠償金，與7個月15天刑期。

澳洲聯邦警察代理航空主管戴維斯(Shona Davis)聲明表示，「任何人都不應該在工作場合遭到暴力或侵犯，聯邦警察會毫不猶豫起訴那些違法者，機場不會容忍任何不法行為」。