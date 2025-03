印度男被拒絕登機　跳上櫃檯「賞澳女工作人員一巴掌」暴打狂踹

▲男子被逮捕。(圖/翻攝自Australian Federal Police)

記者李振慧/綜合報導

澳洲珀斯機場傳出攻擊事件,一名43歲印度男子在機場櫃台辦理登機時由於行為不當被禁止登機,他一怒之下竟然跳上櫃檯,賞了機場女工作人員一巴掌,後來還掐住對方喉嚨,把對方壓倒在地上毆打並不斷猛踢。

事件2月25日發生在珀斯機場,這名43歲印度男子預計搭機前往峇里島,由於在辦理登機手續時行為變得有攻擊性,後來被女性工作人員告知他無法登機,沒想到他憤怒離開櫃台後又返回,突然跳上櫃檯攻擊。

A 43-year-old man has been found guilty of an unprovoked attack on a worker at Perth Airport last month.



The Australian Federal Police (AFP) reported that the man became aggressive while checking in for his flight to Bali, prompting a female worker to inform him he could not… pic.twitter.com/4oe82ogp2a