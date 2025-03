海邊撿到350克怪石　澳洲爸發現龍涎香驚嚇「市價達122萬元」

▲男子撿到龍涎香。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

澳洲一名男子在海邊幫忙淨灘並且幫家人收集貝殼時,意外在沙灘上發現一塊約350克重的奇怪石頭,由於該石頭散發的味道,讓他相信自己撿到的是珍貴龍涎香,每公斤市價超過59,000澳元(約台幣122萬元)。

澳洲雅虎新聞報導,這名希望匿名的男子近來在昆士蘭州與新南威爾斯州邊境海灘,與家人尋找貝殼並且淨灘時,意外發現了一塊龍涎香。他表示,由於該海灘近來遭到阿爾弗雷德颱風(Cyclone Alfred)侵襲,很多有趣的東西都被翻到沙灘上,所以才想來沙灘上看看。

