海邊撿到350克怪石　澳洲爸發現龍涎香驚嚇「市價達122萬元」

▲男子撿到龍涎香。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名男子在海邊幫忙淨灘並且幫家人收集貝殼時，意外在沙灘上發現一塊約350克重的奇怪石頭，由於該石頭散發的味道，讓他相信自己撿到的是珍貴龍涎香，每公斤市價超過59,000澳元（約台幣122萬元）。

澳洲雅虎新聞報導，這名希望匿名的男子近來在昆士蘭州與新南威爾斯州邊境海灘，與家人尋找貝殼並且淨灘時，意外發現了一塊龍涎香。他表示，由於該海灘近來遭到阿爾弗雷德颱風(Cyclone Alfred)侵襲，很多有趣的東西都被翻到沙灘上，所以才想來沙灘上看看。

Rare find washed up on Aussie beach after Tropical Cyclone Alfred that could be worth thousands https://t.co/ddDwzO3TFR — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) March 11, 2025

從照片中可看到，男子發現了一塊約350克重的白色物體，疑似是龍涎香，他表示，「從它的質地和味道，我立刻就確定這是龍涎香，帶回家後還諮詢了一些來自澳洲與美國的相關教授」。

龍涎香是一種來自抹香鯨消化系統產生的固態臘狀物體，由於乾燥後能散發出持久香氣，所以常被用來製作成香水，每公斤售價超過59,000澳元。

澳州塔斯馬尼亞大學(The University of Tasmania)教授斯托達特(Michael Stoddart)也向當地媒體證實，根據物體的顏色與紋理判斷，男子所發現的物質的確有可能是龍涎香，建議男子應該要向當地環境保護部門提報發現，獲得州政府的許可證後才能合法擁有。