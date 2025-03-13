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連人帶車摔進水溝！　她受困殘骸6天「靠帽T」奇蹟存活

▲▼美國印第安那州一名女子發生車禍，被困在汽車殘骸中長達6天，靠著飲用「水溝髒水」才得以存活。。（圖／翻攝臉書Newton County Sheriff`s Office）

▲馬汀內茲（左）發現了受困車上的傷患，成功救人一命。（圖／翻攝臉書Newton County Sheriff`s Office）

記者吳美依／綜合報導

美國印第安那州發生奇蹟事件，41歲的卡賽兒（Brieonna Cassell）出了車禍，連人帶車摔進水溝，儘管身負重傷、動彈不得，竟靠著「帽T吸水」保持水分、維繫生命，6天之後幸運獲救。

天空新聞報導，卡賽兒5日被家人通報失蹤，11日才被尋獲。當時，排水設施操作員馬汀內茲（Johnny Martinez）發現一輛受損汽車卡在水溝裡，趕緊通報消防局長范達維爾（Jeremy Vanderwall），2人一起檢查車輛，發現受傷的卡賽兒受困，幸好意識清楚，於是迅速透過直升機，空運至芝加哥一間醫院救治。

傷患父親德爾瑪（Delmar Caldwell）表示，卡賽兒開車時不小心睡著，把整輛車都開進水溝裡，她的雙腿與手腕嚴重受傷，完全被困在車內，手機還掉到副駕駛座，而且沒電了，「她能夠活下來的唯一方法，就是把帽T浸到水裡，然後吸上面的水。」

其母親12日也向媒體分享最新情況，卡賽兒目前情況穩定，但醫師仍在關切她的腿傷復原狀況。警方也說，「她的康復前景良好，但復原之路還很漫長」。

牛頓郡（Newton）警長科斯蘭（Shannon Cothran）則大讚馬汀內茲是一名英雄，「我們對於他敏銳的目光與迅速行動感激不盡。」

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