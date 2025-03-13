從台灣搭機赴美！洛杉磯居民確診麻疹　足跡曝光

▲洛杉磯郡一名從台灣搭機返美的旅客確診麻疹。圖為洛杉磯國際機場。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州洛杉磯郡一名居民從台灣搭機返美，確認感染麻疹。洛杉磯郡衛生官員表示，此人是從桃園機場搭乘中華航空返美，5日抵達洛杉磯國際機場（LAX），且在確診之前曾造訪過2間商家。

美國洛杉磯KTLA電視台報導，此人搭乘中華航空CAL8/CI8航班從台灣飛抵洛杉磯，班機5日降落之後，在湯姆布萊德雷國際航廈逗留逾3小時，大約從當晚7時至10時40分。返美2天後，此人前往北好萊塢Cloud 9 Nails美甲工作室，並在10日造訪郊區艾爾蒙地（El Monte）的超市。

官員透露，當地衛生部門將通知可能在機上暴露於麻疹病毒的乘客，目前美國疾病管制暨預防中心（CDC）正從旁協助處理相關程序。衛生部門11日發布公告指出，在特定時間地點前往上述地點者可能因接觸史面臨感染麻疹風險。接觸者應確認是否接種過麻疹疫苗，若無則有感染風險。

衛生人員提到，接觸麻疹病毒之後，通常需要1至3周才會出現症狀。常見麻疹症狀包括高燒（超過攝氏38度）、咳嗽、流鼻水、眼睛發紅流淚、麻疹皮疹（在其他症狀出現後約3至5天出現）。洛杉磯郡公共衛生部門（LACDPH）表示，當麻疹確診者呼吸、說話、咳嗽、打噴嚏時，病毒容易透過空氣傳播；即便確診者離開該區域，病毒仍可在空氣與物體表面停留存活數小時。

至今為止，加州所有確診麻疹者均有某種形式的海外旅遊史。美國CDC指出，截至3月6日，美國今年已通報222例麻疹個案，未來可能還會持續增加。