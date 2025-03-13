「一場大罷免燒出藍營左支右絀」　黃揚明：將是朱立倫的期末總結

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，近日傳出藍綠委通過一階罷免案比數為34比0，如此差距引起國民黨內憂心。對此，媒體人黃揚明12日點出多項問題，他直言，3月以來，國民黨沒有好消息，亂打又失焦，一場大罷免，燒出藍營內部的左支右絀，該怎打這場戰？大罷免的戰果就是朱立倫的期末總結，只要有立委被成功罷免，朱立倫自然難辭其咎，連任之路難上加難。

黃揚明表示，發動以罷制罷，第一階段綠罷藍提案沒有一案要補件，藍罷綠卻沒有一案不補件，抄名冊、死者連署等陋習不改，罷免戰才開打，氣勢已經落後一大截。

黃揚明指出，老將趙少康看不下去，感嘆國民黨「戰力弱」，卻因此傳出趙有意布局黨主席選舉。趙雖否認有參選意願，但點名韓國瑜、謝龍介、盧秀燕、傅崐萁四人適合角逐，卻沒點名現任朱立倫，而張亞中鎖定朱系粉專猛攻，「黨主席改選」副本已意外開啟，內鬥箭在弦上。

黃揚明再指，黨中央與黨團，陸續拋出公投綁罷免等議題，但幾乎都已被執政黨一一掌握，死刑合憲、無預警執行死刑所為何來？就是要破除「反廢死」的民粹力道，更何況，罷免能否與公投同一天，操之在執政黨轄下的中選會，就怕公投綁不成罷免，反成雷聲大、雨點小的空包彈。

黃揚明說，還有不可能符合在野黨利益的「倒閣」橫空出世，讓國民黨中央連忙澄清「從未討論」，提倒閣就是稱了執政黨的意，藉由「解散國會」讓國會席次重新洗牌。而罷藍委則是多案進入第二階段，傅崐萁等部分立委都被輪番夾攻，有質疑親中通匪、有真假參雜爆料，拉高仇恨值各種花式演出，效果不差。

黃揚明直言，很多人可能沒想到，一場大罷免，燒出了藍營內部的左支右絀，這是在野陣營領導者的危機時刻，也可能因通過考驗而成為轉機。

接著，黃揚明提到，黃國昌就任民眾黨主席後，請益之旅先找上盧秀燕，而非朱立倫，這政治意涵被各界插針並不意外。但朱立倫身為最大在野黨領袖，既然國家元首不尋求在野黨和解，在野黨自該自行結盟、談合作，何不主動出擊？面對大罷免，在野藍白合作不是「席次交換」，而是「國會席次保衛戰」的必須，既然已經有30多位國民黨立委的罷免案進入第二階段，身為國民黨主席，已無算計黨主席連任機率的餘裕。

黃揚明強調，大罷免的戰果，就是朱立倫本屆黨主席任期的期末總結，只要有立委被成功罷免，朱立倫自然難辭其咎，連任之路難上加難。但若大罷免大翻車，所有罷免案全面否決，朱立倫才有連任的底氣，藍營的2026，乃至於2028，才有繼續拚博的空間。

最後，黃揚明說，正值國父孫中山逝世100週年之際，他遺留的罷免權難題，能讓國民黨後生晚輩開竅嗎？

▼34位泛藍立委罷免案第一階段過關。（圖／記者郭運興製圖）