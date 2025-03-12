藍白雙殺總預算、財劃法覆議案　民進黨團轟創3個前所未有

▲覆議案開票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院12日處理行政院所提的總預算與財劃法覆議案，在藍白聯手下，兩案皆遭否決。民進黨團幹事長吳思瑤說，藍白創下國會討論民主沈淪前所未有、憲政秩序戕害混亂前所未有、國家財政預算災難前所未有，後續救濟綠營已經準備好，也將開始下鄉宣講，讓人民清楚立法院到底發生什麼事。

吳思瑤表示，覆議案被封殺，民進黨團比遺憾更遺憾，藍白讓人民失望，交出傷害民意，傷害國家的成績單，國家是人民的，預算是全面的，跟民生息息相關，在野口口聲聲民生優先，卻執迷不悟，創下三個前所未見的災害，第一是國會民主運作繼續沈淪，今天兩覆議案，為何總預算跟財劃法綁在一起，藍白說不出道理，其實就是為了政治操弄，而最終表決前，討論時間也被壓縮，每案只處理一天，民主討論蕩然無存，且藍白站上質詢台又亂帶風向，加害人譴責受害人，在野黨何其傲慢，又不讓官員詢答。

第二，吳思瑤說，藍白破壞憲政秩序，行政院提出預算，立法院是議決預算，但現在送出的預算，刪最多、審最亂、凍最嚴，還有財劃法，都戕害行政院的憲法忠誠義務，展現出的就是立法院最大，讓其他機關無法運作。

第三，吳思瑤指出，這是史上第一次國家財政陷入執行的災難，民進黨團原本期待覆議案撥亂反正，卻被藍白封殺，沒人知道預算被刪多少，沒人能說明清楚未來要怎麼運作，兩個覆議案被封殺，是預算執行災難的開始。

吳思瑤說，這週民進黨中央開始已經規劃很多下鄉宣講，針對重要議案讓社會討論，作為民意代表有責任向人民報告立院發生什麼事，黨團也會循其他憲政救濟，後續何時啟動會跟大家報告。