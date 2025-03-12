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財劃法覆議表決「民眾黨轉立場跟隨藍」　自家版本被噤聲掀茶壺風暴？

▲▼覆議案 開票 立法院院會投票 行政院提總預算 財劃法覆議案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院今否決行政院提出的總預算案、財劃法覆議案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院今（12日）否決行政院提出的中央政府總預算案、財劃法覆議案，兩案投票結果皆為61比51。其中，民眾黨立委去年財劃法三讀時離席、這次改隨藍營投下否決票，立場改弦易轍引人注意；黨政人士指出，黃國昌上任主席後每逢表決都跟隨國民黨，還企圖透過「政委約見面」的放話營造立場改變的氣氛，但立場如此驟變恐怕黨內立委也無法買單。

黨政人士今天在聽到財劃法覆議案的表決比數（61比51）後感到非常錯愕，因為在去年12月20日財劃法三讀時，民眾黨的8席立委展現集體意志、先行離席，並沒有全程參與投票，表示當時民眾黨對於財劃法三讀的版本是不打算表態、甚至可能是不支持的。

但如今，民眾黨8席不分區立委成員有所變動、黨主席改朝換代，因此對於財劃法的立場也跟著改弦易轍，今天8票都投下支持原決議、也就是支持三讀版本財劃法的立場。

黨政人士分析，民眾黨自從換了黨主席之後，每逢表決都跟隨國民黨，就連曾在財劃法上的堅持都消失殆盡，完完全全成為國民黨團的附隨組織。

該人士觀察，民眾黨主席黃國昌或許是沒辦法化解黨內對立場突然轉變的疑慮，這幾天不斷放話，先隱諱透露行政院長卓榮泰透過政務委員要約見面，隔日上午記者會再釣胃口透露該政委是「賴清德派來監軍的」。眼見沒有掀起太大波瀾，只好再透過節目放出更多訊息，企圖營造「民眾黨投票行為轉變，是因為卓榮泰想找黃國昌私下見面，但他不吃這一套，因此改變立場」的氣氛。

黨政人士直言，這樣的驟變，恐怕黨內立委也無法買單，畢竟今天黃珊珊委員在質詢的過程中仍然非常堅持民眾黨原來提出的版本，即使在卓院長再次強調，財政部在水平跟垂直分配上有比民眾黨版本更公平的計算方式，但黃珊珊仍然三番兩次提到「我們的版本」，顯然民眾黨內還是有委員對於該黨所提的版本十分有自信，而對於本次三讀版本仍然存有意見。

黨政人士說，在面對信念轉變的懸崖之前，難怪黃珊珊對於黃國昌總召到底有沒有被約見面一事感到好奇，直接在議場上詢問卓院長，顯見黃總召的「妙計」恐怕沒什麼效果，民眾黨內「茶壺裡的風暴」或許會持續悶燒。

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