民進黨首波下鄉宣講本週六台中登場　邀請人民到場聽卓榮泰報告

▲民進黨秘書長林右昌主持「人民是頭家」啟動記者會 。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院針對總預算及財劃法提出覆議案，12日再度遭到藍白聯手封殺。對此，民進黨秘書長林右昌表示，民進黨表決可輸，但守護台灣民主的戰役不行輸，台灣是民主法治國家，人民是頭家，民進黨本週六開始將舉行第一波共8場的「人民是頭家」政策宣講會，主軸是國家要安全、國家要向前，邀請所有人民到場，聽卓榮泰及行政團隊直接報告，並由綠營縣市長、立委，另各行業意見領袖都會登台發言。

根據規劃，民進黨15日下午4點將前往台中下鄉宣講，接著16日下午3點在桃園；22日下午4點在花蓮、晚間6點30分在台北；23日下午3點30分在台南；28日晚間6點30分在竹市；29日下午3點30分在高雄；30日下午4點在新北。

林右昌表示，台灣是民主法治國家，人民是頭家，民意代表與政治官員是公僕，應各司其職、分權行使權力，不論工作身分為何，每位人民都應該對國家負有忠誠責任與義務。然而，過去一年在野多數強力推動毀憲擴權法案，去年10月被憲法法庭宣告違憲後，藍白並未收手，反而進一步推動三大爭議法案。

林右昌指出，藍白因為修法違憲，便針對憲法法庭推動修訂《憲法訴訟法》，因害怕罷免又強推《選罷法》提高門檻，並在內政委員會惡意阻擋他人進入會議室，演出關門修法的戲碼。財劃法同樣如此，行政院提出的預算遭大幅刪減與凍結，立法院以極短時間進行表決，嚴重影響政府運作，這些行為並非國家之福。

林右昌強調，覆議案遭封殺的結果早已預期，民進黨仍選擇堅持憲政程序，展現負責任的態度。他批評國民黨主席朱立倫聲稱「民生優先」，但事實上，總預算就是民生，藍白聯手刪減與凍結，實則傷害民生發展。

林右昌表示，國家經濟規模越大，對預算需求越高，政府運作仰賴總預算的支持，如今預算刪減嚴重，將直接影響國家治理。因此，民進黨自本週六起舉辦「人民是頭家」政策宣講會，讓行政團隊直接向人民報告，並邀請各界意見領袖共同探討國家發展方向，確保政策決策符合人民需求。