總預算、財劃法覆議遭否決　綠：藍白甘願當歷史罪人必受民意制裁

▲覆議案投票 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（12日）下午將進行總預算、財劃法覆議案表決，最終在國民黨、民眾黨人數優勢下否決覆議案，維持立法院原決議。對此，民進黨表示，藍白面對民意的憤怒，仍一意孤行，不但否決掉國家的安全與發展、否決掉人民的荷包，更否決掉台灣大步向前的機會。藍白甘願做歷史的罪人，也不願共同為台灣人民社稷著想，勢必將受到民意的制裁。

立法院昨審查本年度中央政府總預算案覆議案，今審查財政劃分法修法覆議案，邀請行政院長卓榮泰與相關部會首長進行施政報告及備詢，今日下午對兩案進行表決。根據結果，共112位立委領票，最終藍綠雙方票票入匭，票數為61票反對多過51票贊成，因此維持立法院原決議、否決覆議案之結果。

對此，民進黨發言人韓瑩表示，藍白兩黨，面對民意的憤怒，仍然一意孤行，不但否決掉國家的安全與發展、否決掉人民的荷包，更否決掉台灣大步向前的機會。藍白甘願做歷史的罪人，也不願共同為台灣人民社稷著想，勢必將受到民意的制裁。

韓瑩表示，過去一年以來，藍白兩黨在國會裡，一連串通過毀憲亂政立法院職權行使法、憲訴法、選罷法等法案，始終不願給行政部門有充分說明、給朝野立委充分討論的機會，罔顧程序正義、不顧人民反彈，更無視國家長遠發展。

韓瑩強調，藍白不顧民生需求，選擇擋下攸關地方財政公平與國家重大施政的法案，刻意讓國家發展停滯，明顯只為滿足自己的政治算計。民進黨身為為執政團隊的一員，將持續清楚向國人報告政府施政方針，並堅持守護台灣民主憲政體制。





