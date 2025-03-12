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家寧媽偷補法律知識被抓包？眾量級頻道新增「創業股權分配」影片

▲▼眾量級。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

▲眾量級Andy、家寧。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅眾量級Andy指控遭前女友家寧一家奪走經營10年的頻道，且10年來每個月只領到5.5萬元與微薄獎金，分手後一無所有，引起大批網友支持。沒想到，眾量級頻道突然新增「創業股權分配」的影片，可見是家寧或家寧媽媽正在學習相關的法律知識。

Andy昨天上傳「分手後我一無所有」的影片，指控家寧一家的八大罪狀，表示自己辛苦經營10年的頻道，一夕之間沒了控制權。他說，2024年10月官宣分手之後，就被踢出眾量級所有社群帳號、移除董事職位、被要求簽股權轉讓書、被要求簽保密條款，後來在寄給對方存證信函時，還得到「Andy是借名登記、隔五日內將股權轉移、要求結清雙方帳務被說是恐嚇」等回覆。

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事件曝光後，網路上紛紛幫Andy抱屈，要求家寧一家出面說明。

沒想到，將Andy踢出控制權的「眾量級CROWD」頻道，竟在Life vlog播放清單中，突然增加「創業股權分配最佳方法—三股動態分配法」影片，疑似家寧一家正在研究股權分配的相關法律知識。

▼眾量級頻道新增「創業股權分配」影片。（圖／翻攝YouTube）

▲▼家寧媽偷補法律知識被抓包？眾量級頻道新增「創業股權分配」影片。（圖／翻攝YouTube）

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