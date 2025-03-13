快訊／Andy凌晨3點衝破「百萬訂閱」　22萬到100萬只花了32hrs

▲Andy在11日傍晚開撕前女友家寧一家人。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

記者許凱彰／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧在2024年10月官宣分手，分手後各自成立頻道「Andy老師」以及「秘月期POPOO」。男方在11日在個人頻道發布影片控訴家寧一家人一連串作為，讓他失去10年的頻道經營權，一夜之間連IG、粉專都被登出，引起各方議論。截至13日凌晨3時10分許，觀看次數飆破590萬次，訂閱人數也一舉衝破100萬。

先是爆出傳聞兩人已分手，Andy老師的YouTube頻道自去年9月發布第一支個人頻道影片，截至11日發布「分手後我一無所有」影片前，一路累積22萬粉絲，在短短的32小時一舉從22萬訂閱衝破百萬大關。

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▼Andy火速突破百萬訂閱。（圖／Andy老師YouTube頻道）

Andy在11日上傳了一支指控家寧一家人的影片，針對過去10年提出8項指控，其中包含股權分配、每個月僅5.5萬薪酬、不給查公司帳目、被強制登出眾量級各大社群帳號、突被革除董事、突然發現自己被借名登記、家寧的媽媽（曾女）以個人名義申請商標，以及在分手後斷金援。

影片一出，短短時間內隨即引發討論，在各大社群也擴散、發酵，該影片在YouTube的觀看次數也飆破590萬次，訂閱數也直線成長，最終在凌晨3點11分20秒時突破百萬。

Andy頻道創立時間於2013年9月1日，不過在9月6日發布第一支影片後，再到官宣分手，至今一路漲粉，188天即達標百萬訂閱。