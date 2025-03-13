回敬川普關稅措施！加拿大對6800億美國商品加徵關稅　3／13生效

▲加拿大財政部長勒布朗表示，將對價值298億加元的美國商品徵收報復性關稅。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

加拿大財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）12日表示，加拿大將對價值298億加元（約新台幣6,822億元）的美國進口商品徵收報復性關稅，措施13日生效，以因應美國總統川普（Donald Trump）的關稅措施。

勒布朗13日召開新聞發布會，他在發布會上表示，作為美國課徵關稅的回應措施，加拿大將對298億加元（約新台幣6,822億元）徵收報復性關稅，涉及的產品包含電腦、運動設備及鑄鐵產品。

勒布朗說，「我們不會袖手旁觀，任由我們標誌性的鋼鐵和鋁業受到不公平的針對。」加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）表示，這些關稅措施，是加拿大3月4日針對美國商品徵收關稅的基礎上而採取的，藉此因應川普實施的關稅措施。

趙美蘭說，美國第一輪加徵關稅的藉口是邊境問題，最新的藉口則是國家安全，但加拿大的鋼鐵、鋁等產品，恰恰增加了美國的國家安全。

趙美蘭提到，她將在G7外交部長會議上，與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）進行會談，並且會與歐洲盟友協調，向美國施加壓力。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）即將把權力移交給移交給繼任者卡尼（Mark Carney），此時恰逢美加貿易戰升溫。繼任者卡尼則表示，直到宣誓就任前，他不能與川普對談。

卡尼還說，他準備在適當的時機，與川普總統坐下來談判，在尊重加拿大主權的前提下，將努力與對方達成共識、協商出更全面的貿易方針。