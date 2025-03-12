川普加徵「25%鋼鋁關稅」生效！　陸外交部嗆：嚴重違反世貿規則

▲中國外交部發言人毛寧表示，美方做法嚴重違反世貿組織規則。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

美國總統川普對所有進口鋼鐵及鋁加徵25%關稅，12日起正式生效，貿易戰進一步擴及全球。中國外交部發言人毛寧12日在例行記者會上，對此回應，「美方做法嚴重違反世貿組織規則。」

據《澎湃新聞》報導，一名彭博社記者向毛寧，就川普對所有進口至美國的鋼、鋁產品加徵25%關稅一事提問。

毛寧強調，中方始終認為搞保護主義沒有出路，貿易戰、關稅戰沒有贏家，這也是國際社會的普遍共識。

▲美國總統川普簽署對等關稅行政命令。（圖／路透）

毛寧直言，「美方的做法嚴重損害，以規則為基礎的多邊貿易體制，無益於解決問題，中方也將採取，一切必要措施，維護自身的合法權益。」

川普政府2月宣布這項關稅措施，起初僅針對中國、墨西哥及加拿大，當時市場對其「美國優先」政策，普遍持樂觀態度。美國目前已對中國祭出兩輪10%關稅，至於墨西哥及加拿大，遵守《北美自由貿易協定》（USMCA）的企業在4月2日前可免繳關稅。

川普加徵關稅旨在，保護美國製造業，並增加就業機會，但恐怕推高汽車、飲料鋁罐等商品價格，使美國企業與消費者承受更高成本，投資人質疑聲浪升高，市場動盪加劇，美國企業也紛紛表達憂慮。