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要求供應商降價！　中國商務部約談「沃爾瑪」指擾亂市場

▲Walmart ，沃爾瑪。（圖／記者廖婕妤攝）

▲中國央視旗下帳號「玉淵譚天」指出，中國商務部就繞亂市場秩序，約談沃爾瑪（Walmart ）。（圖／記者廖婕妤攝）

文／中央社

中國央視旗下帳號「玉淵譚天」今天發文，指中國商務部等部門11日約談沃爾瑪，因其要求中國供應商大幅降價，企圖轉嫁美對中加關稅的負擔，並指這會擾亂市場秩序，若沃爾瑪堅持此做法，「那等待沃爾瑪的，就不只是約談」。

「玉淵譚天」微博公眾號今天發文表示，據知情人士透露，針對近期沃爾瑪（Walmart）要求中國供應商降價，中國商務部等有關部門11日約談沃爾瑪。

文章表示，據美媒透露，之前沃爾瑪要求一些中國供應商大幅降價，企圖將美對中加徵關稅的負擔轉嫁給中國供應商和中國消費者。

文章表示，此次約談有幾個訊息值得關注，包括沃爾瑪單方面要求中國企業降價，可能造成供應鏈斷裂的風險，損害中美企業和美國消費者的利益；沃爾瑪臨時要求中國供應商降價，有違反商業合約的可能，這樣會擾亂正常的市場交易秩序。

文章又指，美單邊加徵關稅傷害中美企業，中美企業應該攜手共同應對。「如果沃爾瑪執意如此，那等待沃爾瑪的，就不只是約談了」。

文章指出，在川普首個總統任期，美國政府對中加徵關稅，主要由美國消費者承擔。現在沃爾瑪要求中國供應商降價，並要做虧本生意，中國企業表明沒有為美國關稅降價的空間。

文章指出，中國供應商對沃爾瑪要求降價表示不滿，中國網友也對此強烈反對，呼籲政府部門盡快採取行動。

文章表示，沃爾瑪全球採購的商品中，有60%來自中國；去年第1至第4季沃爾瑪的中國市場都有超過10%增長，遠高於美國市場的增長，沃爾瑪離不開中國的供應商，也離不開中國的購買力。

文章稱，中美企業都是關稅的受害者，沃爾瑪應停止單方面壓價，透過公平合理、友好協商的方式與中國供應商交流。

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