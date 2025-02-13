美加徵「25%鋼鋁稅」！　中國商務部：典型保護主義行為

▲中國商務部發言人表示，美方做法是典型的單邊主義、保護主義行為。（圖／路透）

文／中央社

美國總統川普宣布將於3月12日起對進口鋼鐵和鋁材課徵25%關稅。中國商務部今天回應稱，美方做法是典型的保護主義行為，敦促美方糾正錯誤作法，回到正確軌道，與各國平等磋商。

中國官媒央視新聞報導，針對美國對鋼鐵和鋁進口加徵25%的關稅，中國商務部發言人表示，「美方做法是典型的單邊主義、保護主義行為。很多國家已經明確表達了反對意見，美國內也有很大反對聲音」。

中國商務部指出，世界貿易組織（WTO）專家組早在2022年起就裁定美232關稅措施違反世貿規則，但美方不僅保留原有的232鋼鋁關稅，還進一步提高鋁產品關稅，嚴重損害各國權益，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制，對全球供應鏈造成衝擊。

中國商務部敦促美國「摒棄零和思維，糾正錯誤做法，回到多邊貿易體制正確軌道上來，與各國一道通過平等磋商解決各自關切」。

綜合路透社和法新社報導，川普於美東時間10日簽署行政命令，自12日起對進口鋼鐵和鋁材課徵25%關稅。消息一出，引發墨西哥、加拿大和歐洲聯盟抨擊。從可口可樂（Coca-Cola）、福特汽車（Ford）到規模較小的鋁業、航太和家電業者，預計都將受到川普這項關稅的影響。