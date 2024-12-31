美國超市推「平替款」愛馬仕柏金包！一顆不到台幣3千　網友瘋搶

▲沃爾瑪超市（Walmart）新推出的一款愛馬仕柏金包高仿款包包。（圖／翻攝自Walmart）



記者張方瑀／綜合報導

愛馬仕（HERMÈS）的柏金包（Birkin）是許多女性心目中的夢幻包款，但一顆要價上萬美元以上的包包，並非人人都能擁有。美國連鎖超市沃爾瑪日前推出一款外型模仿柏金包的包款，因為高仿的外型加上僅需80美元（約台幣2620元）的價格，瞬間在網路上爆紅，被網友戲稱為「沃金包」，目前更是一包難求。

▲真正的愛馬仕柏金包（Hermès Birkin Bag）。（圖／翻攝自Hermès）



綜合外媒報導，柏金包是奢華和獨特性的代名詞，然而沃爾瑪超市（Walmart）新推出的一款高仿包，不但皮質優良，且價格依照款式不同，僅需78至105美元（約台幣2555元至3440元），被網友戲稱為柏金包的平替款，引發搶購熱潮。

愛馬仕（HERMÈS）的柏金包（Birkin）是許多女性心目中的夢幻包款，但一顆要價上萬美元以上的包包，並非人人都能擁有。美國連鎖超市沃爾瑪日前推出一款外型模仿柏金包的包款，因為高仿的外型加上僅需80美元（約台幣2620元）的價格，瞬間在網路上爆紅，被網友戲稱為「沃金包」，目前更是一包難求。

TikTok上「沃爾瑪柏金包」（#walmartbirkin）的標籤中已經有數百段影片，網友們紛紛開箱自己入手的沃爾瑪包，並戲稱這款包是專門給勞工階級（workin class）購買的「沃金包」（Wirkin）。更有網友稱，沃爾瑪的這一番操作，直接讓真正的柏金包變得俗氣。

事實上，愛馬仕的柏金包同樣依照皮革的稀有度，價格也是落差極大，從基本款的1萬美元到稀有款的50萬美元（約台幣32.7萬元至1638萬元）以上皆有，且還必須「配貨」累積消費額度，才可能有機會入手。