時代變了！女童超市發狂亂砸　男客想擋被嗆：你不知她經歷了什麼

記者張靖榕/綜合報導

美國一名年輕女孩在沃爾瑪(Walmart)商店內失控破壞,還誇張砸破好幾瓶紅酒的行為被拍下並上傳網路,引發廣泛關注與熱議。相關片段在網路上已經突破1000萬次觀看,眾多網友對女童不受管教、放肆的態度相當驚訝,更誇張的是店員、顧客竟放任不管,當有人想制止時,竟然還有女顧客阻止對方,「你不知道她經歷了什麼」。

▼女童超市發狂亂砸,竟還還有女子阻止男客,幫女童說話。(圖/翻攝X,下同)



影片顯示,這名無人看管的女孩在商店內四處破壞,她不斷把從貨架上的東西拿起來砸到地上,還瘋狂踩踏,造成嚴重破壞。當她來到熟食櫃台時,2名女性試圖阻止她,但女孩卻倒地並掙扎,繼續大鬧。

Watch as this child destroys a Walmart and a white woman steps in to stop staff and other customers from restraining her while she wreaks havoc. “Don’t yet at her. Don’t film her. Don’t stop her. You don’t know what she’s going through.” pic.twitter.com/9JMJTkMckA