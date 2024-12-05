時代變了！女童超市發狂亂砸　男客想擋被嗆：你不知她經歷了什麼

Young girl trashes Walmart as adults make excuses for her in wild video:



“You don’t know what she’s going through” pic.twitter.com/clPEEdvQRJ — Daily Loud (@DailyLoud) December 3, 2024

記者張靖榕／綜合報導

美國一名年輕女孩在沃爾瑪（Walmart）商店內失控破壞，還誇張砸破好幾瓶紅酒的行為被拍下並上傳網路，引發廣泛關注與熱議。相關片段在網路上已經突破1000萬次觀看，眾多網友對女童不受管教、放肆的態度相當驚訝，更誇張的是店員、顧客竟放任不管，當有人想制止時，竟然還有女顧客阻止對方，「你不知道她經歷了什麼」。

▼女童超市發狂亂砸，竟還還有女子阻止男客，幫女童說話。（圖／翻攝X，下同）



影片顯示，這名無人看管的女孩在商店內四處破壞，她不斷把從貨架上的東西拿起來砸到地上，還瘋狂踩踏，造成嚴重破壞。當她來到熟食櫃台時，2名女性試圖阻止她，但女孩卻倒地並掙扎，繼續大鬧。

Watch as this child destroys a Walmart and a white woman steps in to stop staff and other customers from restraining her while she wreaks havoc. “Don’t yet at her. Don’t film her. Don’t stop her. You don’t know what she’s going through.” pic.twitter.com/9JMJTkMckA — Ian Miles Cheong (@stillgray) December 2, 2024

「她的母親或監護人在哪裡？」旁觀的顧客疑惑地問道。接下來，女孩走向一處展示紅酒的區域，接連將好幾瓶紅酒砸碎在地上，導致玻璃碎片和紅酒四濺。當一名男子試圖上前制止時，竟然有另一名女性顧客介入阻止，「不要這樣對待一個小女孩」，甚至抨擊男子不懂得體諒，「你不知道她經歷了什麼」。

網友紛紛抨擊，認為帶女孩的大人完全沒有盡到管教或教養的責任，一名網友在社群平台X上表示，「讓你的孩子在商店裡肆意破壞，根本沒有道理。這裡不是進行心理諮商的場所。」另一名網友則說，「如果是30年前，這樣的孩子早就被附近的成年人帶回去給父母，並當場被教訓一頓。」還有人說，「有些孩子從未被適當管教，現在完全表現出來了，」另一則評論寫道。