陸商務部約談沃爾瑪！　官媒：擾亂市場交易秩序

▲沃爾瑪。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳冠宇／綜合報導

為了降低川普政府對中國大陸商品加徵關稅帶來的衝擊，美國零售龍頭沃爾瑪（Walmart）據傳要求中國供應商大幅降價。最新消息是，大陸商務部昨（11）日已經約談沃爾瑪，官媒更揚言，「如果沃爾瑪執意如此，那等待沃爾瑪的，就不只是約談了」。

彭博近日報導，沃爾瑪已要求部分中國供應商大幅降價，旨在抵消川普政府近期加徵關稅帶來的成本壓力。然而，這一要求遭到眾多中國供應商的抵制，雙方談判陷入僵局。

知情人士透露，包括廚具和服裝供應商在內的部分中國企業，被沃爾瑪要求在每輪關稅調整中降價10％，這幾乎等同於讓供應商承擔全部新增關稅成本。但許多供應商表示，由於利潤空間原本就極為微薄，降價幅度若超過2％至3％，就會導致虧損，甚至可能被迫降低產品品質。

▲大陸商務部。（圖／CFP）

大陸中央廣播電視總台旗下「玉淵譚天」今日以「商務部等部門約談沃爾瑪 中企拒絕成為關稅轉嫁工具」為題報導，大陸商務部等有關部門11日約談沃爾瑪。

對於沃爾瑪被約談的原因，報導稱，是沃爾瑪要求一些中國供應商大幅降價，企圖將美對華加徵關稅的負擔，轉嫁給中國供應商和中國消費者。

「玉淵譚天」接著評論稱，沃爾瑪單方面要求中國企業降價，可能造成供應鏈斷裂的風險，損害中美企業和美國消費者的利益。沃爾瑪臨時要求中國供應商降價，有違反商業合約的可能。「這樣會擾亂正常的市場交易秩序。」

報導還稱，美單邊加徵關稅傷害中美企業，中美企業應該攜手共同應對。但是，「如果沃爾瑪執意如此，那等待沃爾瑪的，就不只是約談了」。