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沃爾瑪要求陸供應商降價「應對高關稅」　雙方進入談判陷僵局

▲Walmart ，沃爾瑪。（圖／記者廖婕妤攝）

▲美國沃爾瑪傳出在加徵關稅壓力下，要求大陸供應商降低價格輸入。（圖／記者廖婕妤攝）

記者魏有德／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）上任後，對大陸進口相關商品加徵關稅，然而，美國最大零售企業沃爾瑪（Walmart）在重度依賴大陸進口商品的情況下，面臨成本上漲的壓力。對此，沃爾瑪傳出要求部分大陸供應商降價輸入，此要求也受到多數大陸供應商齊聲抵制，雙方談判因而陷入僵局。

▲義烏小商品市集。（圖／翻攝微博）

▲義烏生產及販售的小商品是全球商品供應鏈重要一環。（圖／翻攝微博）

《彭博社》報導，消息人士指，包括廚具和服裝供應商在內的部分中國企業，被沃爾瑪要求在每輪關稅調整中降價10%，這幾乎等同於讓供應商承擔全部新增關稅成本。

對此，作為全球供應鏈重要一環的多數大陸供應商認為，在關稅措施出台前，利潤空間已極為有限，假使降價幅度若超出2%至3%，虧損問題便迎面而來，甚至得被迫降低商品品質應對。

雙方進入談判後，沃爾瑪與各家供應商單獨協商，不同供應商收到的降價幅度要求也不盡相同，有供應商透露，沃爾瑪雖也曾進行過價格調整，但從未像這次一樣，面臨大幅的降價壓力。

部分供應商認為，沃爾瑪一方面追求低價策略，另一方面也應合理分擔關稅成本，而非一味將多餘成本轉嫁給供應商承擔。至於沃爾瑪方面則強調，公司將繼續與供應商緊密合作，努力為顧客維持盡可能低的價格，並鼓勵各方共同努力，尋求共識，避免消費者因物價上漲而承受更大壓力，同時推動美國經濟持續穩定增長。

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