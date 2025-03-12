祭孫中山遭嗆下台　朱立倫嘆：怨氣化作志氣對抗民進黨大罷免

▲朱立倫出席國父逝世百年音樂會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（12日）上午赴北市國父紀念館致祭孫中山，活動結束時，一名男子突然衝向前對著朱立倫痛罵「你已經輸了三次（總統大選）！」一旁還有民眾高喊「下台!」朱立倫下午受訪時表示，自己作為現任的黨主席，任何的不滿、怒氣對他而來，自己都必須要承擔，更直呼大家如果有任何的怨氣，不如化為志氣，努力團結面對民進黨惡質的大罷免。

國民黨總理孫中山逝世100周年，朱立倫今上午率黨務主管、中常委等藍營黨公職，赴國父紀念館中山文化園區中山碑林，向孫中山銅像獻花致敬。就在儀式結束後，突然有一名男子衝向前對著朱立倫咆哮，不斷重複「你已經輸了三次（總統大選）！你要輸幾次？」旁邊還有其他民眾高喊下台，朱立倫只好面帶微笑說「謝謝」，此時國民黨發言人楊智伃趕緊護駕，但男子仍跑回來再次對著朱立倫大罵「下台」，場面相當尷尬。

朱立倫下午出席「孫中山與臺灣」從革命理想到當代共鳴展覧開幕典禮，他提到，作為現任黨主席，任何的不滿、怒氣對他而來，自己都必須要承擔，現階段大家如果有任何的怨氣，不如化為志氣，努力團結面對民進黨惡質的大罷免。

朱立倫強調，只有團結一致對外，相信這才是所有藍營支持者最期待的，否則我們任何的一個動作，都可能造成綠營最開心。

至於黨內拱台中市長盧秀燕出來選黨主席聲浪步段？朱立倫說，現階段團結努力一致對外，對他來講，現階段工作是讓所有立委能夠準備好，不管在基層的各項問政說明會，還有要辦的所有重要活動，或者是在立法院要針對這些民生法案，這才是我們現在關心的重點。

朱立倫表示，國民黨會全力以赴，「不管盧市長也好、不管侯市長也好、蔣市長也好、或者張市長也好，不論縣市長，我們都是保持密切的聯繫。」

