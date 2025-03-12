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罷免案34比0差距！　黃暐瀚點問題：選民心態「藍綠有別」

▲▼全台罷免團體於2/10由曹興誠董事長陪同赴中央選舉委員會遞送罷免選區立委提議連署書，第二波連署書四點已送達中選會。（圖／記者湯興漢攝）

▲全台罷免藍委團體。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，近日傳出藍綠委通過一階罷免案比數為34比0，如此差距引起國民黨內憂心。對此，媒體人黃暐瀚今（12日）分析，補件不難，只要達到1%門檻就能過關，過關不是理所當然嗎？但問題來了，第二階段10％會有多少立委成案？可是選民心態、藍綠有別，綠營選民對民進黨即使有不滿，多半忍耐；藍營則相反，有什麼不高興，會立即反應在投票行為上，這是藍綠選民很大的不同。

黃暐瀚表示，今年二月之後，被正式提起的罷免案為「35：17」，藍委34席加無黨陳超明1席，綠委17席。目前第一階段的狀況是「34：0」，泛藍委34席全部過關（基隆林沛祥還在統計），綠委一個都沒有成案。

黃暐瀚表示，自己之所以說「卡關」，是因為補件不難，只要達到1%門檻（約2500份提議書）就能一階過關，能過關不是理所當然嗎？達不到才讓人驚訝，所以我說「暫時卡關、後續補件後成案機會非常高」。

接著，黃暐瀚指出，問題來了，那第二階段10％（約2萬5000份左右）呢？會有多少藍委成案？多少綠委成案？國民黨副總統參選人趙少康昨天出面表示悲觀，判斷最後很可能是「35：5」，藍委被罷35位，綠委被罷只會有5位。

黃暐瀚再指，由於正逢大罷免，藍營在立院有「降溫」的考量，這個會期主推「民生法案」，退休軍公教年金停止遞減的修法，打算等到大罷免之後再處理，過全國公務人員協會前理事長李來希不滿藍營修法後延，嗆聲「魚死網破」，大罷免也不去投了（不支持國民黨立委），誰當不當立委？誰執政？他都不管了。

黃暐瀚強調，選民心態、藍綠有別。綠營選民對民進黨即使有不滿，多半忍耐；藍營則相反，有什麼不高興，會立即反應在投票行為上，這是藍綠選民很大的不同。

▼34位泛藍立委罷免案第一階段過關。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

▲▼34位泛藍立委罷免案第一階段過關。（圖／記者郭運興製圖）

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