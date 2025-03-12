罷免案34比0差距！　黃暐瀚點問題：選民心態「藍綠有別」

▲全台罷免藍委團體。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，近日傳出藍綠委通過一階罷免案比數為34比0，如此差距引起國民黨內憂心。對此，媒體人黃暐瀚今（12日）分析，補件不難，只要達到1%門檻就能過關，過關不是理所當然嗎？但問題來了，第二階段10％會有多少立委成案？可是選民心態、藍綠有別，綠營選民對民進黨即使有不滿，多半忍耐；藍營則相反，有什麼不高興，會立即反應在投票行為上，這是藍綠選民很大的不同。



黃暐瀚表示，今年二月之後，被正式提起的罷免案為「35：17」，藍委34席加無黨陳超明1席，綠委17席。目前第一階段的狀況是「34：0」，泛藍委34席全部過關（基隆林沛祥還在統計），綠委一個都沒有成案。

黃暐瀚表示，自己之所以說「卡關」，是因為補件不難，只要達到1%門檻（約2500份提議書）就能一階過關，能過關不是理所當然嗎？達不到才讓人驚訝，所以我說「暫時卡關、後續補件後成案機會非常高」。

接著，黃暐瀚指出，問題來了，那第二階段10％（約2萬5000份左右）呢？會有多少藍委成案？多少綠委成案？國民黨副總統參選人趙少康昨天出面表示悲觀，判斷最後很可能是「35：5」，藍委被罷35位，綠委被罷只會有5位。

黃暐瀚再指，由於正逢大罷免，藍營在立院有「降溫」的考量，這個會期主推「民生法案」，退休軍公教年金停止遞減的修法，打算等到大罷免之後再處理，過全國公務人員協會前理事長李來希不滿藍營修法後延，嗆聲「魚死網破」，大罷免也不去投了（不支持國民黨立委），誰當不當立委？誰執政？他都不管了。

黃暐瀚強調，選民心態、藍綠有別。綠營選民對民進黨即使有不滿，多半忍耐；藍營則相反，有什麼不高興，會立即反應在投票行為上，這是藍綠選民很大的不同。

▼34位泛藍立委罷免案第一階段過關。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）