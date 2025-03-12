呼應盧秀燕！　國民黨團呼籲賴政府：爭取台晶片銷美免稅

▲國民黨團呼籲賴政府，爭取台晶片銷美免稅。（圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

台積電宣布赴美投資1000億美金，但是美國總統川普（Donald Trump）有可能還是會對台灣半導體產品課徵關稅，台中市長盧秀燕呼籲政府應爭取台產晶片銷美免關稅。國民黨團今（12日）呼籲民進黨政府必須拿出積極作為，協助我國高科技廠商輸美應持續保有零關稅優惠，以維持我國高科技產業競爭力，並提升國內就業機會及經濟發展。

盧秀燕昨表示，台積電在美生產晶片可免稅，但台灣生產的晶片仍可能面臨高關稅，呼籲政府向美國爭取台產晶片也免稅。國民黨團書記長王鴻薇強調，盧秀燕希望透過此次台積電赴美設廠機會，同時談判取得美國對台半導體輸美零關稅的待遇及豁免。

美國總統川普在今年2月18日表示，預計針對全世界輸美半導體產品徵收25%的關稅，更有可能向上提升，預計4月2日公布相關關稅額度，國內廠商對此高度不安。王鴻薇指出，賴政府對此重大議題無聲無息，毫無作為，也没有任何因應作為來回應此高關稅危機。希望政府能夠馬上動起來，協助產業共度難關。

首席副書記長羅智強特別強調，亡羊補牢、晶片免稅。台積電是在國民黨政權孫運璿、李國鼎等人一步一腳印的協助下成長成護國神山。台積電護國神山可能變成美國移山。高科技產業是否被淘空？政府應幫全民去守護國民黨政府留下的經濟寶石。不要讓在國民黨執政時的護國神山，在民進黨主政下變成他國瓜分的和氏壁。

羅智強指出，如果民進黨無法免除台積電要移往美國，也請你亡羊補牢在號稱史上台美關係最好的時刻，在美國祭出關稅戰當中，政府好好與美方溝通，讓台灣的科技業者可以豁免被課徵高關稅，這是最起碼的要求及期待。

藍委廖偉翔強調，支持企業全球佈局，但政府應保障全民國家利益與安全。台積電作為台灣最重要的戰略資產之一，赴海外設廠必定會影響到國家利益與國家安全。在此有三大訴求，第一、政府應積極爭取關稅豁免。2024年全台半導體產值高達新台幣五兆元。到2025年半導體產值可能佔全體GDP的23.3%。台積電赴美的資本支出為過去三年的總和。台積電幫政府繳了3.3兆元的保護費，到底有没有幫國家爭取到應有的國家利益？

其次廖偉翔要求政府維持我國矽盾的戰略安全。當矽盾變成美國隊長的盾牌時，誰來保護台灣？並應該確保N-2，先進製程應領先台灣以外全球其他廠區二個世代以上。第三、政府應公開決策過程及未來的戰略規劃，以確保半導體產業根留本土，否則今天晶片廠出走，明天將可能是人才、資金、產業鏈的流失及失去台灣的未來。

