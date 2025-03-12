柯王之爭落幕！王世堅指誤會釐清「到此為止」　柯建銘稱沒說王錄音

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨團總召柯建銘、綠委王世堅、王定宇日前多次隔空互槓，直到上周中常會，三人「大鳴大放」爭論後，才由黨主席賴清德裁示，相關誤會也已經釐清，未來不要再重複出現。據轉述，今（12日）中常會上，王世堅再次提到此案，並表示，針對上禮拜幾項誤會，總統已經有做出兩點裁示，也希望黨部也澄清確實沒有錄音，這件事情就到此為止。柯建銘則再次澄清，當初訪問確實沒有說王世堅錄音。

柯建銘與王世堅、王定宇上週隔空互槓。柯建銘4日接受訪問時直言，對王世堅的忠誠百分之百懷疑，更質疑王定宇與國民黨唱和。王世堅5日出席中常會前反駁，如果叛黨，立刻退出政治。當天中常會上幾人大聲爭論，據與會者轉述，三人音量不小，而多數中常委僅靜靜一旁觀看， 綠委王義川也出面為王定宇作證，激烈爭吵後才釐清原委，並由賴清德裁示，相關誤會也已經釐清，未來不要再重複出現。

其實雙方爭執起源於2月26日中常會，賴清德那時提到禁聘用三親等擔任公費助理，有中常委受訪時搶先透露，隨後柯建銘下樓受訪時被問到此事，反問記者「你怎麼知道？」隨後柯建銘於3月4日專訪直言，對王世堅的忠誠百分之百懷疑，更爆料民進黨中常會內容，全部被錄音直播，外流給特定媒體。專訪中，柯建銘也指控綠委王定宇與國民黨唱和刪除國防預算。

據轉述，三位中常委在5日常會上面對面交鋒，各部門報告完後，王世堅率先發難，陳述完整事件過程，也嚴詞強調自己絕對沒有偷錄音；柯建銘澄清原句不是這樣，強調自己並未提到「錄音」一詞；隨後換王定宇解釋國防預算爭議，在場，同為外交國防委員會的王義川也為王定宇作證，確認說明內容無誤，並表示柯建銘可能在時間序有誤解。最後，賴清德裁示，相關誤會也已經釐清，未來不要再重複出現。

而今天中常會中，據轉述，王世堅率先提到此事，他表示，針對上禮拜幾項誤會，總統已經有做出兩點裁示，誤會都解釋清楚，黨部也澄清確實沒有錄音，希望遵照主席裁示，這件事情就到此為止。柯建銘則再次澄清，當初訪問確實沒有說王世堅錄音。對於兩人糾紛，主席賴清德也指出，相關誤會上次會議已經澄清。

而中常會上報告時，柯建銘也提到，今天是植樹節，植下了民主大樹，今天是覆議案要投票，本黨立委在立法院發言表現非常好，國民黨氣數已盡，黨團也會針對覆議案開會，下禮拜委員會就要開始，專案報告前也都要開會前會凝聚共識。

柯建銘指出，現在國民黨說要提民生法案都是在騙，都是毀憲亂政法案，這會期行政院法案就是優先法案，這是團結時刻，黨團會議不要簽名就離開，如果沒有照黨團決策，也會有黨紀部分。

