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生生喝鮮奶政策將啟動　蔣萬安雲林牧場考察：成功的人找方法

▲台北市長蔣萬安今日率教育局、產業局、北農等相關單位南下彰化、雲林乳牛牧場考察。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台北市長蔣萬安今日率教育局、產業局、北農等相關單位南下彰化、雲林乳牛牧場考察。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

台北市長蔣萬安今（12）日率教育局、產業局、北農等相關單位南下彰化、雲林乳牛牧場考察，第一站於雲林口湖鄉忠美牧場。針對行政院長卓榮泰今早對於北市生生有鮮乳政策稱讚。蔣萬安表示，為對的事情就要堅持，即便遇到再大的困難，也要克服，成功的人找方法，失敗的人找藉口。

蔣萬安表示，4月將於北市正式推動「生生喝鮮奶」政策，「中央不做，我們來做」，也希望有更多的縣市一起推動這個政策，讓全台灣的孩子都可以喝到台灣本土優質的鮮奶。蔣萬安指出，目前初步讓所有的小學以及幼兒園的孩子每週喝一次。未來如果經費許可，也會考慮是否擴大到國中甚至高中。亦會考慮是否增加至每週喝兩次。

▲台北市長蔣萬安今日率教育局、產業局、北農等相關單位南下彰化、雲林乳牛牧場考察。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林口湖鄉忠美牧場。（圖／記者游瓊華翻攝）

蔣萬安強調，各國政府面對不得不開放國外農產品進口的同時，也都一定會優先考慮如何保護本國的農民，不管透過補貼或是協助設備的升級、產能的提高等等。對於今年起紐西蘭牛奶就全面零關稅的進口，台北市「生生喝鮮奶」這個政策，就是政府應該要有的做法，也會創「孩子更健康」、「台灣鮮奶品牌信任」、「政府確保安全乳品」三贏。

蔣萬安表示，中央也認為「生生喝鮮奶」是對的事情，這是應該要做的，本來就要做的事情。中央也編列了44億的經費，只是在這個過程中遇到了困難。我認為對的事情就要堅持，即便遇到再大的困難，也要克服、做到。尤其是為台灣的下一代，我們不要讓孩子失望，不要讓畜農孤立無援。我相信，「成功的人找方法，失敗的人找藉口。」

▲台北市長蔣萬安今日率教育局、產業局、北農等相關單位南下彰化、雲林乳牛牧場考察。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台北市長蔣萬安強調台北市「生生喝鮮奶」這個政策，就是政府應該要有的做法，也會創「孩子更健康」、「台灣鮮奶品牌信任」、「政府確保安全乳品」三贏。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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