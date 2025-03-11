元長、麥寮農水路修繕啟動　劉建國爭取近5千萬執行改善

▲立委劉建國今日邀集農田水利署副署長林國華至多處農路段召開施工說明會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

立法委員劉建國今（11）日邀集農田水利署副署長林國華至多處農路段召開施工說明會。元長鄉及麥寮鄉多條農水路因年久失修、排水系統不佳，導致農民出入危險及灌溉問題，去年接獲農民陳情，立即邀集農水署相關單位、地方民意代表及當地農民會勘，獲得中央核定近5000萬補助改善經費。

元長鄉長李明明、縣議員蔡永富、許留賓、顏嘉葦等多位民代及鄉親，一同於麥寮郷瓦磘小排3-9、興化中排1、南大有小排1、西山寮小排1、霄仁小给2-3、元長鄉西三房寮小排1-3、北内寮小给2、北內寮小給2補給1、北内寮小给2補给2、頂寮小给2-5、頂寮小排2-5、下寮小排3-7、下寮小排3-8、下寮小给3-13等地參與施工說明會。

▲核定經費在元長及麥寮總共14條，今日召開施工說明會說明工程施工規劃，也希望民眾能配合工期間的安全問題。（圖／記者游瓊華翻攝）

立委劉建國表示，在去年勘查後，立即協助規劃設計送審，也因為2025年的預算刪減過度，最後是透過韌性經濟疫後特別預算核定近5000萬的經費，才能如期發包施工，今天的開工說明會除了跟農民朋友報告好消息之外，也希望大家一起來監工，期待完工後能提升農業灌溉效能、保障農作物生長品質，農民有好的收成。

農田水利署副署長林國華表示，這次核定經費在元長及麥寮總共14條，今天召開施工說明會向農民朋友說明工程施工規劃，也希望民眾能配合工期間的安全問題，若有板橋施作、出水口位置問題都可以與包商討論，未來完工後能更加符合農民的需求。

元長鄉長李明明表示，立委劉建國對元長鄉用心照顧農民不遺餘力，經過立委劉建國極力爭取及林國華副署長的努力，最後透過疫後特別預算核定了補助經費，今天特別邀集鄉內村長及鄉親一起來參加施工前說明會，共同來見證這幾條農水路的完工及施作。

▲元長鄉及麥寮鄉多條農水路因年久失修、排水系統不佳，導致農民出入危險及灌溉問題。（圖／記者游瓊華翻攝）