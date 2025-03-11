國立土庫商工行進管樂隊　連2年榮獲全國優等

▲土庫商工樂隊在雲科大田徑場參加113學年度全國學生音樂比賽。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

國立土庫商工行進管樂隊再創佳績，在113學年度全國學生音樂比賽中，以優質表現榮獲高中職團體組70人以下行進管樂全國優等，展現學生優秀的音樂素養與努力成果。這已是該校行進管樂隊連續兩年榮獲全國優等，再次為學校贏得榮譽，展現多元學習適性揚才的最佳成果。

土庫商工行進管樂隊在雲林縣學生音樂比賽中，以高中職團體組第一名的佳績脫穎而出，獲得晉級全國賽的資格。學生們憑藉著日復一日的刻苦訓練，在全國大賽中獲得佳績，成功在全國舞台上發光發熱。此外，該校管樂隊今年元旦受邀參與雲林縣元旦升旗典禮演出，展現土商對學生多元展能的重視，贏得社會各界的讚譽。

土庫商工管樂隊成員在社團課、週會時間，甚至犧牲假日練習，不斷精進演奏技巧與行進動作，才能在全國比賽中嶄露頭角。此外，感謝學校行政團隊與導師的支持，社團指導老師的悉心教導，以及家長會的大力協助，讓學生們能夠在最好的環境下學習與成長。

校長吳星宏表示，學生們的努力與付出令人感動，這不僅是學校的榮耀，更是對教育深耕的最佳證明。透過行進管樂的訓練，學生們學會了紀律、團隊合作與堅持不懈，這些都是未來人生重要的寶貴經驗。土庫商工將持續推動多元發展的教育，培養更多具備藝術素養的優秀學生，讓孩子們在不同的領域發光發熱，開創更美好的未來。

▲國立土庫商工行進管樂隊再創佳績，在113學年度全國學生音樂比賽中，以優質表現榮獲高中職團體組70人以下行進管樂全國優等。（圖／記者游瓊華翻攝）