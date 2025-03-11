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明南下考察！蔣萬安：北市「生生喝鮮乳」4月上路　國小、幼生週換1瓶

▲▼台北市長蔣萬安11日主持市政會議，宣布明（12日）南下開箱本土酪農業，台北市「生生喝鮮乳」4月上路。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安11日主持市政會議，宣布明（12日）南下開箱本土酪農業，台北市「生生喝鮮乳」4月上路。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

面對行政院去年停辦「班班有鮮乳」，台北市長蔣萬安日前宣布，將自籌每年約1億8400萬元經費，續辦「班班有鮮乳」，國小生、幼兒園持卡到指定通路，每週可兌換1瓶鮮奶，預計先從教育發展基金支應，視執行狀況調整。蔣萬安今（11日）在市政會議拍板，明（12日）將南下彰化、雲林的牧場考察，台北市「生生喝鮮乳」政策將會在4月全面上路。

蔣萬安11日上午於市政會議宣布，明（12日）將率領教育局、產業局、北農等相關單位，前往彰化福興鄉豪泉畜牧場、雲林口湖鄉忠美牧場考察，為台北市民實地「開箱」本土酪農業，正式宣示「生生喝鮮乳」政策將會在4月全面上路。

至於要到鮮乳來源地的原因，蔣萬安提到，第一，鮮乳生產的過程、來源是否充足無虞，以及供應的產業鏈如何串連，很多政策背後的種種困難，要如何具體克服？舉例來說，自己親自走訪4大超商、通路業者交換意見溝通的過程中，業者提到每一年夏季是乳源產量偏低的時候，剛好也是喝鮮乳和需求量較高的期間，所以要確保乳源產地能夠在這項政策中供應無虞。

蔣萬安指出，第二，要關心酪農、讓酪農安心，在紐西蘭牛奶已經開放零關稅進口後，台北市期待與更多縣市成為台灣酪農的後盾，也讓孩子可以喝到我們本地自產的有機鮮乳；第三，台北和彰化、雲林實體連線，要讓全台灣都知道，為了孩子的健康、為了「生生喝鮮乳」政策，大家攜手合作一起努力，「不必推諉，不必分化，中央不做，我們來做！」

▲▼台北市長蔣萬安11日主持市政會議，宣布明（12日）南下開箱本土酪農業，台北市「生生喝鮮乳」4月上路。（圖／台北市政府提供）

另外，面對外界疑惑他堅持「讓孩子喝鮮奶」這件事，蔣萬安也說明其考量，首先是台灣孩子乳品攝取真的不足，衛福部從2017年到2022年國民營養健康的調查，「國內7至12歲學童乳品攝取普遍不足，鈣質攝取量也遠低於建議標準」。

蔣萬安說明，自己先前公開分享，日本在1950年至1994年期間的營養午餐鮮奶政策、成功提升日本青少年平均身高，17歲男生平均增加9.1公分，17歲女生平均增加5.4公分；泰國也透過「學生牛奶計畫」讓18歲男生平均身高增加8公分，甚至觀察到有助提升國民平均壽命，「看到國際成功的經驗，也看到台灣的需要，大家應該能理解『讓孩子喝鮮奶』是對的事、更是需要堅持的事！」

蔣萬安稱，第二，今年元旦開始，面臨進口乳品零關稅的衝擊，台灣酪農業需要正確、有效、穩健而且長期的支持，之前中央推出的「班班有鮮乳」除了設計粗糙、配套不足，成為「班班保久乳」或「防空警報」，更可怕的是，被民眾視為中央農業部的一系列「班班」政策延續，被外界批評為「情勒式食農政策」、讓小學生「去庫存」。

蔣萬安認為，這樣的聯想，對本土酪農業的品牌不是好事，而且短期性的補助並不穩定，外界可看見他在行政院會據理力爭，但中央仍喊卡，所以台北的「生生喝鮮乳」政策，不只要全面採購優質的台灣產地鮮乳、幫助孩子健康成長，更要讓孩子從小認識、信賴本土酪農業，未來市府也要持續推動食農教育、提升食安機制，讓家長與孩子更安心、長期支持國產乳品，進一步促進酪農產業升級，達成永續發展目標。

蔣萬安強調，正確的事「中央不做、台北來做」，明天南下的酪農業考察，是讓家長孩子對台灣鮮奶有信心，也希望讓社會關注本土酪農產業發展，而不是陷入負面爭戰與惡意循環，希望透過市府務實的行動，讓社會焦點回歸真正重要的民生議題。

蔣萬安說，近期持續要求教育局等相關局處要將所有配套做得細膩到位，已確定之後小學生用「台北市數位學生證」、幼兒園孩子用「幼兒數位卡證」，到指定通路超商刷卡，每週可以兌換1瓶鮮奶，不需要額外支付費用；針對乳糖不耐症或不習慣飲用鮮乳的學童，也可選擇兌換豆漿；而若門市遇到缺貨，也可在櫃檯登記學校及姓名，一補貨後就能來領。

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