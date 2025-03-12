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13萬臉書粉專被盜！雲林西螺福興宮「變西班牙文」　信眾傻眼

記者劉人豪／雲林報導

雲林西螺福興宮經營的臉書粉絲團，有約13萬人追蹤，不過驚傳臉書疑遭駭客盜走，並且貼出許多不明連結，消息傳開後許多網友進行舉報，目前已無法看到該粉絲團頁面。

西螺福興宮太平媽的官方粉絲專頁，於3月11日遭駭客入侵，專頁簡介也改成西班牙文介紹，讓信眾發文提醒「請勿點擊該粉專近期發布的不明連結，以免個人資料外洩或遭受詐騙」，並且號召進行舉報 「遭人盜用」。

據了解，官方粉絲專頁目前已遭下架，廟方另有「西螺福興宮太平媽祖」備用粉絲專頁，可讓信眾查看訊息。

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