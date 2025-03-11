「雲林良品」出擊！雲縣府助攻農產外銷　東京食品展拓國際版圖

▲雲林縣長張麗善率領縣內優質業者、農會組成「雲林良品」館，首日即吸引來自全球買家關注，成為亞洲最大食品展亮點之一。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

日本東京食品展台灣館開幕儀式於今（11）日開幕，共有來自近70個國家、3738個攤位，台灣則有包括雲林縣在內共13個縣市參展，雲林縣長張麗善率領縣內優質業者、農會組成「雲林良品」館，盼透過東京食品展進一步拓展國際市場，亦於這項全世界食品界盛事的國際舞台讓世界看見雲林的農業價值。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣共有13家優秀企業參加東京食品展，而「雲林良品館」匯聚8家雲林良品企業，及雲林縣農會整合各鄉鎮農會的優質食品、農特產品，展現雲林縣做為台灣糧倉的堅強實力，及縣府將雲林食品、農產品行銷全世界的行動力。

▲「雲林良品館」匯聚8家雲林良品企業，及雲林縣農會整合各鄉鎮農會的優質食品、農特產品。（圖／記者游瓊華翻攝）



張麗善說，雲林良品館展出的產品種類豐富，展現雲林農產的多元性與高品質，在展會開幕前夕，雲林縣政府已成功與東京電視購物台簽署總額達3千萬新台幣的合作備忘錄（MOU），同時，「雲林良品」的生鮮蔬菜已正式進駐日本知名MARUEI集團東京地區超市，為進軍日本市場奠定重要基礎。

張麗善指出，雲林縣多年來穩居台灣農業產值第一，此次參展的主要目標即是透過國際展會與全球買家洽談合作，爭取高額訂單並深化台日農產貿易關係，進一步與日本連鎖超市建立長期合作。經濟部次長江文若在開幕典禮中致詞表示，經濟部以「TAIWAN SELECT」這個共同品牌，協助台灣中小企業透過聯合行銷，將優質產品推向全球。

外貿協會理事長黃志芳強調，本屆東京食品展台灣館盛況空前，吸引了眾多來自中央與地方的重要代表參加。把台灣最好的農產、食品通通帶到最重要的國際舞台展示，大家在台灣館看到台灣最精彩的農產品與食品，採購最符合潮流的產品，最符合日本市場及國際需求的食品，相信每個參展的縣市與企業都能收獲滿滿。

▲「雲林良品」的生鮮蔬菜已正式進駐日本知名MARUEI集團東京地區超市，為進軍日本市場奠定重要基礎。（圖／記者游瓊華翻攝）