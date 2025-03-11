邦交國爭奪戰！南韓拉走北韓「血盟之邦」　確定與敘利亞建交

▲南韓外交部大樓。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

未來北韓（朝鮮）在國際上，恐將進一步陷入外交孤立的處境！隨著敘利亞政權更迭，南韓從中窺伺「外交爭奪戰」的契機，最近更與敘利亞的過渡政府建交，是除了北韓以外，最後一個與南韓建交的聯合國成員國。據悉，古巴、敘利亞先前被視為北韓的友邦，早年曾獲取軍事技術援助，然而這2國近年卻陸續與南韓建交。

根據韓媒《朝鮮日報》、《中央日報》，南韓政府今（11）日傳來好消息，表示已經與敘利亞過渡政府成功談判建交，未來將直接送交國務會議審理，確認兩國正式存在外交關係。隨著古巴、敘利亞先後與南韓建交，如今扣除南北韓，聯合國191個成員國中皆與南韓維持著外交關係，代表著南韓在外交領域上迎來具象徵性意義的勝利。

繼去年古巴與南韓建交後，敘利亞成為南韓在全球的第194個邦交國。而與南韓建立外交關係的非聯合國成員國，則包括梵蒂岡、庫克群島、紐埃。南韓外交消息人士盛讚，「這是韓國外交史上的一大快舉！」

報導分析，敘利亞過去以來被視為北韓的「血盟之邦」，自從老阿塞德（Hafez al-Assad）靠以軍方為後盾的阿拉伯復興社會黨發動軍事政變取得政權後，1967年和1973年第三、四次中東戰爭時，北韓曾派遣戰鬥機機師前往敘利亞，並協助敘利亞取得彈道飛彈、核武研發、化學武器等技術。

不過，敘利亞經歷13年內戰的摧殘，阿塞德遭到叛亂武裝團體沙姆解放組織（HTS）驅逐，數十年以來首度取得政權輪替，因此為敘利亞和南韓建交的背景奠下契機。

對此，南韓政府從今年2月起派出外交部非洲中東局長金垠廷率領代表團訪問敘利亞，爭取兩國建交的機會。南韓政府代表團在敘利亞首都大馬士革，受到敘利亞過渡政府外交部長的接見，針對兩國建交協議進行談判。

南韓外交部指出，眼看敘利亞經過13年內戰後完成政權輪替，在經過詳細釐清國際社會與敘利亞情勢演變後，便向敘利亞建立過渡政府表達歡迎之意，而敘利亞外交部長在言談之中，也向南韓聊起了最近受歡迎的韓劇，對於兩國建交積極表達正面回應。

報導指出，其實去年12月敘利亞阿塞德政權垮台後，北韓駐敘利亞大使館外交官便在俄羅斯政府的協助下離開當地。