女患者陳屍停車場！　遺體驗出「婦產科醫生精液」+12種藥物

▲法醫在死者身上驗出婦產科醫師的精液。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

南韓2012年曾有一名女子陳屍在停車場的車內，然而經過警方調查，死者竟是婦產科的女病患。婦產科醫師聲稱，女子是在治療過程中死亡，但是法醫卻在其體內驗出12種不同藥物，並且在其體內發現婦產科醫師的精液。南韓電視節目「smoking gun」11日也將再次討論該起案件。

2012年7月31日，南韓首爾漢江公園的一處停車場內，有一名女子被發現陳屍在車內。在幾個小時後，有一名醫師親自前往警局報案並聲稱，「有患者死亡」，而他口中的患者正是稍早在停車場內被發現的死者。

報案男子是當地一間婦產科的院長金姓男子，他供稱，死者是在診療過程中死亡，他因擔心影響醫院聲譽，才會把遺體棄置在公園停車場。然而，警方在調查過程中卻發現諸多疑點。

根據金男說法，死者曾經要求提供舒眠治療，以幫助其入睡，於是他為對方施打了助眠藥物，隨後離開病房，沒想到返回時，對方已無生命跡象。然而根據法醫解剖結果顯示，女子的體內被檢出12種不同藥物，其中甚至包含在醫療環境下必須搭配氧氣設備使用的強效麻醉劑。此外，死者體內還發現了金男的精液。

警方因此認定金男涉嫌重大，然而面對相關指控，他卻辯稱兩人是「合意性關係」，且沒有料想到女子會因此死亡。對此，專家則指出，這些藥物的組合足以致命，顯示金男的行為遠超出一般診療範疇，可能涉及故意傷害致死。