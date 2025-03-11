北韓9男女遭集體公開處決！　涉「禁忌買賣」惹毛金正恩送命

▲北韓6日向聯合國提交報告，拒絕144項改善建議。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

北韓長期以來以公開處決手段震懾國內民眾，然而這種做法在全球各國極為罕見，因此引發批評聲浪，但北韓當局6日向聯合國提交報告，正式拒絕其廢除死刑制度的建議。2023年就曾經有9名涉嫌私賣病死牛肉的北韓男女遭到公開處決，引發社會強烈反彈，並質疑9人的犯行是否真的嚴重到需要死刑，認為當局此舉「過於殘忍」。

根據《每日北韓》報導，北韓2023年8月曾發生9名男女遭到公開處決的事件，遭處決的9人因為私下販賣病死牛肉而被判死。在北韓，牛隸屬國家財產，私自販售牛肉被視為嚴重違法行為。但隨著資訊流通，北韓人民對於公開處決的接受度逐漸下降，當時就有北韓民眾質疑，「這種行為是否真的構成死刑罪行」。

儘管全球193個聯合國會員國中，仍有54個國家實施死刑，包括美國與日本，但是北韓的死刑執行方式卻格外受到國際關注，特別是惡名昭彰的「公開處決」。聯合國人權理事會2024年11月曾對北韓提出294項建議，但北韓3月6日向其提交報告，拒絕改善其中的144項，包含「廢除死刑制度」。

除了北韓，現今僅沙烏地阿拉伯、伊朗等少數國家仍採取類似公開處決的刑罰。

根據《每日北韓》內部消息，北韓當局自2024年10月以來，已開始限縮死刑執行標準，並逐步減少公開處決的案例。儘管如此，公開處決依舊存在，顯示北韓政府仍然倚賴使用極刑來進行統治。

有分析指出，平壤當局減少公開處決的原因之一，是來自國際社會的壓力。過去，北韓的公開處決場景曾被衛星影像拍攝到，甚至北韓官員也在國際場合被迫承認此事，使得這項問題無法再被隱瞞。北韓因此面臨來自各國的強烈批評，為了降低外界關注，北韓當局選擇降低公開處決的頻率，以減少外界的譴責聲浪。

除了國際壓力，北韓國內的輿論變化似乎也影響了當局的決策。過去，北韓人民長期處於嚴密的思想控制之下，甚至對「人權」這個詞彙毫無概念。然而，隨著數位科技發展，來自外部世界的資訊逐漸流入北韓，民眾對基本權利的認知也在提升。這種意識的轉變，使得人們開始對政府極端統治方式產生質疑。