陸配亞亞「武統論」被廢止依親　國台辦16字痛批舉報人網紅八炯

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

陸配網紅劉姓女子「亞亞在台灣」因自拍網路影片涉武統言論，日前遭舉報被移民署約談。內政部移民署依法調查並會商相關機關後，將依法廢止劉女在台依親居留許可，擇期安排出境，且5年不許可劉女再申請依親居留。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（12）日痛批民進黨「雙標」，傷害大陸同胞情感，並且痛批檢舉人台灣網紅八炯，用16字評價「必遭嚴懲」。

陳斌華指出，民進黨當局用盡手段大肆打壓島內持不同立場的聲音。再次暴露其所標榜的「自由」是鼓譟「台獨」的自由，是宣揚「抗中」的自由，既虛偽又雙標。「如果任由民進黨當局到處濫用行政和司法手段，台灣民眾正當權益將遭到嚴重侵犯。」

陳斌華也說， 我也注意到台灣媒體報導，網紅「八炯」自稱是其向「移民署」舉報的，對於此人，「我有16個字評價：宵小之輩，雞鳴狗盜。為虎作倀，必遭嚴懲。」

該起事件，由反共網紅「八炯」舉報，於昨11日晚間在YouTube發布影片，直言：「就是我檢舉的啦！」提到2年前就點名過「亞亞」，散布以中華人民共和國五星旗為一統的一個中國原則的言論。

移民署日前接獲網路檢舉，中國大陸因婚姻關係嫁來台灣的配偶劉振亞近年在台灣經營包含中國版抖音、台灣Ypotube社群帳號「亞亞在台灣」她暱稱「亞亞」與暱稱「小當歸（暗喻台灣當然回歸）壹壹」的女兒錄製上傳武統言論，涉違反「兩岸人民關係條例」及相關規定。

基於調查事實及證據之必要，移民署證實日前依行政程序法相關規定，通知陸配劉女到移民署接受調查，過程經立2小時陳述意見製做訪談紀錄。今天經《東森新媒體ETtoday》獨家披露上情後，移民署晚間7時緊急宣布，將依法廢除陸配劉女在台依親、居留許可，並限令5年內不得辦理依並限令5年內不得辦理依親居留，以維護台灣國家尊嚴及安全。

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